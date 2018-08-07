彭博社：软银将领投饿了么逾30亿美元融资

新浪科技讯 北京时间8月7日下午消息，据知情人士透露，软银旗下的愿景基金（Vision Fund）计划领投阿里巴巴旗下食品派送巨头饿了么新一轮融资，此轮融资规模在30亿到50亿美元之间。

知情人士称，孙正义领导的近1000亿基金正与潜在投资者进行讨论、作为协议一部分，阿里巴巴打算将饿了么与公司内部部门口碑合并，后者旨在将餐厅与互联网相连。协商正在进行中，条款或可不时发生变化。

这笔融资将为饿了么带来急需的资金注入。在于阿里巴巴的对手腾讯投资支持的美团大众点评的竞争中，饿了么已经消耗大量资金。阿里巴巴收购饿了么之时，公司估值达95亿美元。虽然目前的投资能获得饿了么多少股份仍不可知，但投资者至少可以分得未来潜在上市公司的一杯羹。

为了吸引用户争夺市场份额，饿了么和美团均不惜一切代价提供大幅折扣，从而遭受巨额损失。虽然消费者的价格降低了，但两家公司仍须向骑手大军付款。

这次投资将来自软银的愿景基金。这家规模巨大的基金旨在投资全球最具影响力的公司，以谋取未来技术领域的优势地位。而从个人层面上来看，软银亦是阿里巴巴最早期的投资者之一，孙正义本人也是马云的好友，分别在对方的公司拥有董事席位。

随着越来越多人使用智能手机订餐、预订美容护理项目和钟点工，中国的按需服务市场发展迅速。对于想要进一步推广各自支付服务的阿里巴巴和腾讯来说，这个市场也具有重要战略意义。

外媒路透社率先报道了融资金额和合并计划。阿里巴巴拒绝代表饿了么发表评论。软银发言人拒绝置评。(木尔)