德国联邦机构将调查亚马逊是否存在垄断行为

新浪科技讯 北京时间8月7日下午消息，特定某家公司在行业内取得优势地位是不受联邦法律禁止的。然而，反垄断法禁止滥用这种权力。这正是为什么互联网上存在着诸多邮购业务零售商。

德国联邦卡特尔办公室主席表示，该机构希望对互联网集团亚马逊是否阻挠其他类似服务提供商的平台进行调查。安德里亚斯·蒙特（Andreas Mundt）在接受《法兰克福汇报》采访时表示，对于普通顾客而言，亚马逊似乎只是一名服务顾客的商贩，但其实它也为其他零售商运行着一个颇为重要的电子平台。

“我们在这里谈论的是混合平台，”办公室负责人表示。在这样的平台上，其他商家“也可以准入这个门户网站”，因此亚马逊可以阻碍其竞争对手的成长。卡特尔办公室收到了一些投诉。蒙特说：“因此，我们希望更密切地关注电子商务的这一部分业务。”竞争到底是怎样的？该行业是否依然是开放竞争的？鉴于此，引入正式的调查程序也是完全可能的。

蒙特表示，就过去的两年时间而言，眼下针对社交网络Facebook的诉讼程序仍然需要更多的时间。Facebook是“一个移动的标靶”。在这家集团做出改进并引入新的删除功能后，将会有进一步的讨论。

下一步，联邦卡特尔办公室将调查现今世界上最大的互联网市场是否存在着权力滥用的情况。