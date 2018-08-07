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李彦宏回应“谷歌返华”传言：非常有信心再赢一次

李彦宏回应“谷歌返华”传言：非常有信心再赢一次
2018年08月07日 13:31 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月7日午间消息，近日，人民日报在TwitterFacebook上刊文，涉及到“谷歌重返中国”传言，其中提到：欢迎 Google回到中国大陆，但前提是得遵守政府相关的法律政策。对此事，李彦宏也在朋友圈发表了自己的看法。

　　李彦宏表示，中国的科技公司今天有足够的能力和信心，在与国际企业的良性竞争中变得更强，共享全球化红利。“如果Google决定回到中国，我们非常有信心再PK一次，再赢一次。”

　　李彦宏称，这些年来，百度一直被认为是占了Google退出中国的便宜。百度无法证明一件没有发生的事情。回顾百度与Google的竞争，李彦宏提到，事实上，谷歌是2000年先于百度在中国市场上推出独立搜索服务的，2005年更是加大投入，而百度是后来者居上，通过技术和产品创新反超Google。到2010年，谷歌在市场份额持续下降的情况下退出中国时，百度的市场份额已经超过70%。

　　“如果现在Google回来，我们正好可以真刀真枪地再PK一次，再赢一次。”李彦宏表示。

　　以下为李彦宏表态全文：　　

　　今天《人民日报》在海外的社交媒体上说欢迎Google回归，但前提是遵守中国法律。这个事情有朋友问我怎么看。我想说，中国的科技公司今天有足够的能力和信心，在与国际企业的良性竞争中变得更强，共享全球化红利。如果Google决定回到中国，我们非常有信心再PK一次，再赢一次。

　　今天的百度，已经是一家在全球人工智能领域有巨大影响力的公司，我们的全球生态合作伙伴已经超过300家。Google也是我们国际市场上的合作伙伴。在产业的下一幕人工智能时代，百度已经做好充分准备，和世界共同拓展技术边界、分享创新成果。

　　再来看中国市场。这些年，我们的产业环境和发展规模已经发生了翻天覆地的变化，中国的科技公司在发现新问题，服务新需求方面已经走在了世界的前面，全球都在Copy from China。这是每个想要进入中国市场的国际企业，都必须认真考量和面对的。

　　这些年来，百度一直被认为是占了Google退出中国的便宜。我们无法证明一件没有发生的事情。事实上，谷歌是2000年先于百度在中国市场上推出独立搜索服务的，2005年更是加大投入，而百度是后来者居上，通过技术和产品创新反超Google。到2010年，谷歌在市场份额持续下降的情况下退出中国时，百度的市场份额已经超过70%。如果现在Google回来，我们正好可以真刀真枪地再PK一次，再赢一次。

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