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传阿里巴巴考虑合并饿了么和口碑 融资最高50亿美元

传阿里巴巴考虑合并饿了么和口碑 融资最高50亿美元
2018年08月07日 13:16 新浪科技
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　　相关新闻：直击|饿了么回应与口碑合并融资：不予置评

　　新浪科技讯 北京时间8月7日午间消息，路透社援引知情人士消息称，阿里巴巴计划将旗下饿了么、口碑等外卖业务合并，并以最高250亿美元的估值，为合并后的业务融资30亿至50亿美元，以便与腾讯支持的美团点评争夺中国应需服务市场的主导地位。

　　其中一名知情人士表示，此轮融资有望在今年晚些时候发起。此人还表示，新的部门还将包含阿里巴巴旗下的盒马鲜生，这家无现金连锁超市专门提供各种生鲜产品和外卖服务。

　　另有知情人士表示，阿里巴巴有一个团队专门在香港为这个新业务处理合并和融资工作。

　　饿了么和口碑方面均对新浪科技表示，对市场传闻不予置评。

　　阿里巴巴旗下的这两项业务正在与美团点评争夺中国O2O市场的主导地位。“阿里巴巴和美团点评是两家能够提供全面O2O服务的主要公司。”市场研究公司Canalys分析师贾墨（Mo Jia，音译）说，“阿里巴巴的三个部门彼此互补，因此将其合并成一个平台与美团点评竞争合乎战略逻辑。”

　　市场研究公司易观国际的最新数据显示，中国O2O交易额去年增长72%，达到1460亿美元。根据市场研究公司艾媒咨询6月发布的报告，饿了么和百度外卖第一季度（一年前被饿了么收购）合计占据中国55%的外卖市场，美团点评达到41%。

　　中国最大网约车公司滴滴出行今年4月也进军了外卖市场。

　　美团点评有望在未来几个月通过香港股市的IPO融资40多亿美元。该公司去年以超过300亿美元的估值完成融资。

　　今年4月，阿里巴巴以现金形式买下饿了么的所有股份，对其估值为95亿美元。这家电商巨头及其旗下的蚂蚁金服之前持有饿了么43%的股权。

　　口碑创立于2015年，由阿里巴巴和蚂蚁金服各持股50%，2017年底的估值为80亿美元。银湖资本、鼎晖投资、云锋基金和春华资本都曾参与2017年1月的融资。

　　蚂蚁金服拒绝对此消息置评。

　　目前没有任何关于盒马鲜生的公开数据，但其官方网站的信息显示，该公司创立于2年前，目前在中国13座城市拥有60多家超市。(樵夫)

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