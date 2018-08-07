守护者计划2018启动 黑猫投诉加入呼吁远离网络传销

新浪科技讯 8月7日午间消息，今日，以“拒绝网络传销 守护亲友幸福”为主题的腾讯守护者计划2018公益行动正式启动。这一公益行动获得了来自企业、媒体、明星等社会各界的广泛响应，新浪投诉服务平台黑猫投诉也加入其中。

随着移动互联网的飞速发展，以传销、非法集资为代表的各类金融犯罪行为，也陆续开始进化升级，转战互联网平台。网络传销往往利用人们对熟人关系疏于防范的漏洞，隐蔽植入高回报计划、消费返利、团队奖励等典型网络传销洗脑木马，蒙蔽当事人，实施诈骗犯罪。

据人民网、新华社等媒体报道称，政府破获的网络传销仅单一案例就牵连逾500万受害者，导致上百亿家产血本无归。从受害者多达600多万人的“精彩生活”到前不久破获的涉案金额高达102亿元的“鑫圆系”特大网络传销案，网络传销危害和影响人群不断扩大。

日前，腾讯守护者计划发起网络传销调查。调查数据显示，相当一部分公众在网络场景中缺乏足够的警惕性，对网络传销疏于防范，发生在熟人之间的网络传销触目惊心。76.1%的受访者高度依赖网络社交工具进行日常交互，近60%的被调查者会通过网络平台寻求帮助。高达62.2%的人身边有亲戚或朋友遭遇过网络传销骗局，26.6%的人因为购买朋友推荐的项目或产品而蒙受损失，除了自身受骗，不少网民身边的亲属或朋友也有遭遇网络传销骗局的经历，且被骗金额在1000元以上的超过80%。

为了让更多人感受到网络传销的本质和危害，守护者计划团队邀请《奇葩说》创始人、文娱大咖马东拍摄宣传片，通过创新的实验剧形式，将现实中的熟人传销真实、场景化地展现出来。

在“杀熟游戏”实验剧中，马东对网络传销进行全面、深入的剖析，从社会学、心理学等角度“揭底”网络传销的本质，警示网友既不要怯于传销头目的权威，也不要对传销分子的“杀熟”掉以轻心，避免落入网络传销的致命陷阱。“不管你选择了熟人还是陌生人，在这场游戏中都不会成为赢家。唯一的赢家，是在游戏开始之初就退出。”马东最后总结说。

腾讯守护者计划负责人称，网络传销的本质就是“杀熟游戏”。“我们希望通过游戏的切身体验告诉参与者，切记不能开始网络传销，一旦开始你就是输家。”

昨日，守护者计划2018小程序也同步上线，从感知预警、举报查询、即时提醒、网址禁封的防护感知系统，到线下打击、溯源追查、追踪拦截的打击犯罪，打通防范与打击网络传销的闭环。据了解，该系统识别的涉嫌传销组织准确率达99%。

2016年4月1日，腾讯创建公司级反电信网络诈骗及黑色产业链的企业社会责任平台——“守护者计划”。