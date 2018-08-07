滴滴司机开斗气车 早高峰时段以超百公里时速狂飙

车主董某法庭受审。 摄/记者 周蔚

原标题：滴滴司机开斗气车 早高峰狂飙5公里

法制晚报·看法新闻（记者 周蔚）滴滴司机张某拉客时，因变道与董某发生别挡，随后两人互不相让，开起了斗气车，早高峰时段俩车竟以每小时100多公里的速度狂飙了5公里，最终致四车连撞。昨天下午，张某、董某因犯危险驾驶罪分别被石景山法院判处拘役四个月、三个月，并处罚金。

事件

两车早高峰斗气 超速狂飙五公里

2018年5月30日早8时许，滴滴司机张某搭载乘客从门头沟方向进城，驶至门头沟区双峪路口时突然变线，抢在了董某的车前。“我当时是正常行驶，他突然压白线变更车道别我，我就按照正常操作鸣喇叭，他却摇下车窗对我竖中指。”董某回忆说。

两人开始斗气，还摇下车窗对骂，车速也越来越快。“坐好了哥们，跟他斗斗。”张某嘱咐乘客。随后两辆车在阜石路上高速追逐，并在车流中来回穿插，五公里内，双方共互相别挡六次。最终导致四车连撞，一人轻微伤。

“我这车打的，差点掉桥底下去，真实体验了一把速度与激情。”事后，乘客回忆起当时的情况都后怕，当时他吓得不敢说话，紧握着门把手，车撞上高架桥旁边的水泥隔离墙才停下来，他才下车。

事后，警方对事发时两车车速进行鉴定，其中张某的车速达到了每小时135至144公里，超过限速标准80%，董某的车速也超过了每小时118千米。而张某、董某也因涉嫌危险驾驶罪被刑事拘留。

交警表示，如果车再快一点，再冲的猛一点，就有可能到冲下桥，而桥下正好有一个公交车站台，可能造成更严重的事故。

庭审

两人均认罪 已获被害人谅解

8月6日下午，张某、董某在法院受审。庭上，张某、董某对检方指控的事实均表示认可，并自愿认罪。

董某回忆称，是张某先违反交通规则，他只是正常的按喇叭，张某就摇下车窗对我竖中指。这个动作刺激到了董某，两人互相辱骂，然后开始追逐张某，“我就想和他理论一下。”

张某称，当时看对方岁数比较年轻，怕打起来也打不过，就想赶紧开，把对方拉下。两人开始你追我赶的飙车。

“我错了，当时冲昏了头了，过后才觉得怕。”张某对自己的行为非常后悔。事发后，两人均积极报警，抢救伤者，并对被害人进行了赔偿，获得了被害人的谅解。

法院经审理认为，张某、董某违反道路交通安全法规，在道路上与他人驾车超速追逐竞驶，且造成其他正常行驶的车辆受损及他人损伤，情节恶劣。考虑到两人均系自首并积极赔偿被害人损失，故判处张某拘役4个月，并处罚金4000元；判处董某拘役3个月，并处罚金3000元。

释法

追逐竞驶行为 可能导致重罪

宣判后，石景山法院宅开新闻发布会，介绍近年来审理的追逐竞驶危险驾驶案件情况。

机动车驾驶者出于竞技、斗气、追求精神刺激等心理，在道路上曲折穿行、快速追赶行驶，严重影响道路交通安全和社会秩序的驾驶行为，均构成《刑罚修正案（八）》中的追逐竞驶行为。而追逐竞驶行为会导致交通肇事罪，甚至以危险方法危害公共安全罪等重罪。

石景山区法院刑庭庭长李婧解释，根据我国刑法规定，有危险驾驶行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪。从司法实践来看，界定追逐竞驶情节恶劣，还要同时注意与交通肇事罪、以危险方法危害公共安全罪竞合的问题。如果行为人追逐竞驶造成人员伤亡或公私财产重大损失，符合交通肇事罪构成要件的，应以交通肇事罪定罪处罚。如果行为人出于报复社会、泄愤等，故意采取危险驾驶机动车的方法，从而危害不特定多数人的生命健康和财产安全，可构成以危险方法危害公共安全罪，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，最高可判处死刑。