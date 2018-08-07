亲测拼多多上398元的手机，刷新了我们对山寨的定义

文/Kiwi

今天我们就再来讨论一下拼多多上卖的爆款产品质量到底行不行？与其斗嘴仗，不如来实干。我们继上一篇《细数拼多多低价背后的陷阱，了解这五个手段谨防上当受骗》文章之后，钛媒体编辑部针对一些拼多多平台上爆款的产品开始了调研，并购买了部分产品。

比如398元的高清大屏指纹vivi手机、19.9元的i7s蓝牙耳机和17.8元的大容量充电宝，这些都是单品销量几十万件的爆款，我们统统下单买了回来，通过实际测试给你一个客观中立的说法。

这次在拼多多上的购买经历，确实重新定义了我们对造假、山寨的认知。请在做好心理准备的前提下，继续观看本篇文章，只有你想不到，没有他们山寨不了。

398元爆款手机vivi V9，参数造假

买16GB发货“64GB版本”

vivi手机宣传页面

拼多多平台上不少爆款商品有利用名字打擦边球的现象，这款vivi v9手机就是很好的例子，名字与vivo就差一个字母，命名也效仿X系列产品。那它到底是个什么货色呢？

在拼多多的购买页面，我们先看到的不是产品的图片和各种介绍，而是商家为自己打的正品证书。各种检测机构的证书给你往这一放，你还敢说我是假货？为了加深信任，还有正品辨别的说明。

这一切为了告诉你，vivi不是在效仿vivo，vivi是有自己的品牌的，你买的的是vivi正品。

这款手机的宣传页上写满了夸张的功能，但却没有标注自己用了什么参数，比如，没有处理器型号、没有手机分辨率数值，没有参数表。但通过文字让你感觉，398元的手机居然这么强大。

vivi V9手机

我们在7月31日下单，时隔6天后，才拿到这款手机，不得不说，拼多多的发货时间没有效率可言，与淘宝、京东没法相比。

这款vivi手机的包装材质看起来很廉价，包装壳薄的可怜，里面除了手机固定住了，其他配件全都散落在各处。但是花哨的小赠品却不得不服，从SIM卡套到触摸笔一应俱全，第一眼就让人感觉398元花的真值。

套装所有配件

打开包装，耳机、充电器以及手机这些主角一个不少，还附赠了第二张贴膜和手机壳，直观看上去没毛病。

不过只要你一摸，就会感觉出不对。拿起耳机的时候，感觉那个线要多细有多细，一用力就会扯断。再看充电线电源插头做工粗糙，不能顺利的插入手机，比较费劲。赠送的手机壳的薄的像纸，没有使用价值。

总之，无论你拿起什么配件，只有一种偷工减料的感觉。

左图：宣传效果 右图：到手实拍（红框内顶部传感器等明显不同）

说了半天，我们的V9终于登场了，先看看它的全曲面·超视网膜大屏。

恩……它的曲在哪？它的视网膜屏在哪？

这手机实物顶上的传感器和摄像头，与商家广告页面的介绍的完全不一样，涉嫌宣传造假，你告诉我这是拼多多广告上的手机？

如深海般蔚蓝的塑料材质背壳

稍缓心情，把V9转到背后。如“深海般蔚蓝的配色，不规则颗粒凸起，让它的手感顿时提升，模糊不清的vivi字样好像在诉说着它低调的出身”，拿在手中，你可以感觉到它极其粗糙的做工。

双摄像头？仔细观察右侧那颗镜头是个假的

背后摄像头你会以为是双摄？但仔细查看，你会发现右边的这颗“摄像头”原来是个装饰物，是假的。不得不佩服这家vivi厂商，为他们的“聪明才智”而鼓掌。

独具匠心的顶部接口

在机身接口方面，V9手机更是别出心裁，它将充电口Micro USB和3.5mm接口都放在机身顶端，如此奇葩的工业设计，编辑从业多年还是第一次遇到。

系统运行卡顿明显

迫不及待的打开它开始体验实际效果，在V9手机内，搭载的是安卓系统，Android 6.0。这应该是Google在2015年发的系统吧？

实际操作感受呢？感觉也回到了3年前，图标的设计就不说了，操控速度让人崩溃，一点一卡，一划一卡，简直就是磨炼耐心的终极考验。

指纹+人脸解锁没毛病

虽说是Android 6.0的系统，但是V9却加上了最新的两种解锁技术，指纹识别+人脸识别。在解锁方式这方面，V9并没有什么花招，实实在在的解锁模式，并且支持指纹支付、眨眼确认功能，这里要客观给个赞。

被篡改了的机内测试软件

打开手机的系统设置，可以看到配置表显示为4G+64G版本，可我们明明下单的是16G版本，难道商家会收低配价格，发高配的货么？64G版本拼多多上可是标价要538元，于是我们下载了安兔兔和CPU-Z两款软件进行测试。

两款软件显示都是联发科X25处理器+4G内存+1440x2550分辨率。根据我们多年的评测经验这种操作感受绝对不可能是上面的硬件，此事绝对有蹊跷。并且，下载的是安兔兔7版本，怎么打开之后变成安兔兔4了呢？

为了真实的看到它的硬件，又找了一个比较小众的测试软件“AIDA64”，这才让真相浮出水面。

这才是“真本事”

原来，这台V9已经内置了山寨修改版安兔兔，无论是安装什么版本最终都会被系统自动替换成修改版。它的真实处理器其实是联发科6737，是联发科在2016年发布的一款低端处理器，性能比较差。

而1440X2550的2K分辨率也变回真身，实际只有540X960的分辨率。至于摄像头，500万像素的后摄+190万像素的前摄，也并没有什么宣传中的虚化效果。

64GB假ROM

我们继续求证本来买的是398元的16GB版本，可拿到手上就变成了64GB大内存，难道是商家发错了？

当存了一些数据后，我才觉得自己“too young too simple”。虽然显示64GB，但是你存个10GB左右，手机就满了无法再写入……所以在资源管理器里看到的64GB容量数据，就是一个假象，实际上可能真的只有10多GB。

如此一款vivi V9手机，真是颠覆了对山寨的定义。从外观开始到系统再到内存，实际的表现与看到的参数完全是两个世界。严格来说，这就是参数造假，不是简单的山寨问题，如果是一个不太懂行的消费者，买到这款手机，很容易认为买到的是真实参数的产品。然而，经过钛媒体的钛度实验室评测，这是一款彻彻底底的参数造假的假货，连山寨都谈不上。

17.8元7500毫安充电宝，

做工糙劣，容量虚标

17.8元的充电宝

相比于vivi V9手机，这款17.8元的充电宝就更好辨别真伪了。纯塑料的外观，边缝各种不贴合。一块小小的塑料屏镂空出100、75、50、25字样，底下就是4颗蓝色指示灯，用来显示电量。USB接口做工相当粗糙，要插进电源线都非常费劲。

当我拨开它的“心”

把这个充电宝充满电后，给电量还剩下56%的vivo X21手机充电，这款手机的电池容量为3200毫安，1小时将手机充到94%后，充电宝没电了。也就是说这个号称7500毫安的充电宝，实际上只给手机充进去了1200毫安电量。

一个标称7500毫安的充电宝，我们打个7折，实际上也应该有5250毫安电量，充电转换效率按7折计算，也应该能冲进去3675毫安电量，而这款充电宝的实际充电电量只有我们理论计算的三分之一。

这水平完全不是7500毫安的充电宝嘛，直接将它拆开后，4颗无标示简陋的18650锂电池电芯简单的固定在里面。

18650锂电池按照标准每颗2200mAh-2600mAh的水平，它应该在8800mAh-10400mAh的容量，标识容量至少要10000mAh，但它只标了7500mAh。这其中每颗电池的来源，甚至有几颗电池真正能用，在这里都得打个问号了。

而且充电宝如果买到山寨货，安全更是一个要命问题。这里钛媒体强烈建议大家不要贪小便宜买山寨充电宝，毕竟正品的充电宝也不是很贵。

19.9元的豪华版仿苹果蓝牙耳机，

只发货了一只

19.9元豪华套装耳机

最后一个是从开包装就开始雷到我们的产品，i7s这个耳机外形明显是仿造苹果AirPods做的。为了配件齐全，我还选了【豪华版】套装，拿到后发现就如图上所示……双耳版本和充电壳需要单独购买……这算哪门子豪华套装啊？

没有充电盒也就算了，那个黑色的收纳盒，从打开后就再也没合上过，送过来就是坏的。这个耳机别看外形像AirPods，但它要大好几倍，并且佩戴相当不舒服打开音乐试听5分钟就开始怀疑人生。

但它有一个好处，在背后开关下方有一个开启后闪烁的指示灯。在乡间的小路上，你永远是那颗最闪耀的星。

总结

以上三件产品，均是钛媒体在拼多多上选购的爆款产品，都在APP首页相关品类的重要推荐位置上。总结下来，它们身上的共性就是，虚假的广告宣传和劣质无保障的山寨品。

拼多多号称服务的人群是五环外的人口，是4、5线城市的人群。低价格是服务这些人群的一个很好的理由，大家也需要物美价廉的产品，但这不代表可以用假货、劣货欺骗消费者，毕竟他们不具备专业编辑的测试手段和能力。

正如之前京东CEO刘强东提及拼多多时所说，“只要你在中国购物过几次，也许只要三次，你就会有自己的答案。”

但真的需要三次吗？