浙商银行诉请冻结贾跃亭2亿元财产 曾多次踩雷乐视系

来源：公司深读

文/佟亚云

8月7日，“公司深读”获得的民事裁定书显示，因金融借款合同纠纷，浙商银行已向法院申请财产保全，请求依法冻结乐视体育、贾跃亭、乐视控股和厦门章鱼互动共2.06亿元银行存款或者查封、扣押其他等值财产。

法院公告截图

被冻结方名下已无资产

上述民事裁定书裁判日期为今年7月27日，申请人为浙商银行北京分行。

裁定书称，查封、扣押、冻结乐视体育、贾跃亭等被申请人的财产，限额2.06亿元，冻结银行存款的期限为一年，查封动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。

被申请查封的三家公司均与贾跃亭有关，贾跃亭为乐视控股实际控制人，乐视体育由贾跃亭、贾跃芳持股30.66%。

章鱼互动曾为乐视体育旗下体育直播平台。2016年1月，乐视体育宣布以3亿元对价收购体章鱼TV全部股权。今年5月，乐视体育退出投资人名单。

浙商银行的财产保全申请“为时已晚”。

早在去年9月，乐视控股就因为未给付1亿元欠款被列为失信被执行人。

今年3月6日，乐视体育因拖欠网宿科技21.05万元及违约金被申请强制执行，6月12日，法院扣划乐视体育银行存款2.19万元后，乐视体育名下无可供执行银行存款，无机动车及房屋登记信息，无可供执行对外投资。

中国执行信息公开网还显示，2017年以来乐视体育共有8条失信记录，涉及8175.71万元的执行标的。

贾跃亭本人更是负债累累，本人多次被列入失信被执行名单，所持有的乐视网和乐融致新股权被司法轮候冻结，截至目前，因股票质押等纠纷，贾跃亭拖欠券商债务累计超16亿。

8亿元乐视网股票质押本金仍待收回

浙商银行“踩雷”乐视系也并不是第一次。

据媒体披露，2015年7月、9月、10月、12月和2016年4月，浙商银行分别做了5笔乐视网的股票质押项目，分别为10亿元、5.5亿元、10亿元、8亿元、5亿元共5笔股票质押式回购业务，其中4笔已经正常结清，剩余的本金余额约为8亿元。

浙商银行资本市场部副总经理胡金海表示，浙商银行乐视股票质押回购利率2015年7月为9%，2016年4月为6.4%，“总体来说符合当时市场趋势和浙商银行的利率政策”。

2015-2017年，浙商银行的平均利息收入收益率为5.89%、4.88%和4.92%。由此可见，当时乐视网的股票质押业务利润丰厚。

但在乐视系“暴雷”后，这笔利润可观的生意转瞬变成负担。年报显示，2017年乐视网净利润为-138.78亿元，资产负债率达到103.69%，融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期。

今年5月，浙商银行财务部总经理景峰表示，乐视网的股票质押业务在2017年已经被五级分类列为次级类，计提了40%的拨备。

而因为连续、大额接受乐视网股票质押，浙商银行也被外界认为业务风格激进。浙商银行不良贷款率自2015年骤增，2013-2014年不良贷款率为0.64%、0.88%；2015-2017年上升至1.23%、1.33%和1.15%。

2016、2017年，浙商银行逾期贷款分别为55.15亿和71.89亿元，“客户贷款及垫款”计提资产减值损失84.19亿元和87.18亿元，而两年对应的净利润分别为101.53亿元和109.73亿元。