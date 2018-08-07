由于“软件故障” 数百名富国银行客户失去了家园

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据外媒Techspot报道，美国富国银行（Wells Fargo）不得不为据称有缺陷的软件付出代价，该软件导致该银行非法取消对数百个房屋的抵押权。借款人应该获得贷款修改，但被自动程序拒绝。近三分之二的人最终失去了家园。

根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件，这家抵押贷款机构已拨款800万美元，用于补偿由于用于处理抵押贷款的软件系统中的“故障”而被错误取消赎回权的房主。这些错误发生在2010年4月至2015年10月期间。

近625名账户持有人申请了他们有资格获得的抵押贷款修改，但被软件自动拒绝。其中400人最终被不公正地取消赎回权。同样的文件也表明该银行目前正在接受美国政府机构的调查。这些调查与富国银行的“低收入住房开发融资”相关联，该银行通过这个项目获得税收抵免。虽然富国银行的文件没有提到对其正在进行调查的机构名称，但路透社报道说，美国国税局、联邦住房金融局和美国住房和城市发展部的官员都参与其中。

富国银行近年来陷入了多起丑闻，这些丑闻使该公司损失了数十亿美元。根据美国有线电视新闻网（CNN）的消息，就在上周，该银行向司法部支付了21亿美元的罚款，因该银行曾批准故意包含不正确信息的抵押贷款。美国司法部坚持认为，这种不负责任的行动有助于推动2008年房地产市场的崩溃。

早在6月份，美国证券交易委员会指控该银行“不正当地鼓励”投资者以债务产品（高额费用）进行权衡。富国银行没有正式承认或否认任何不法行为，但同意就所谓的不当行为支付400万美元的罚款，并向投资者返还超过一百万美元的费用。

富国银行和相关机构拒绝置评请求。