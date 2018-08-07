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直击|CJ小观察：面对大小展会 CJ优势还能持续多久？

直击|CJ小观察：面对大小展会 CJ优势还能持续多久？
2018年08月07日 10:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月7日上午消息，第十六届ChinaJoy闭幕。回看这场被称为“全球数字娱乐领域最具影响力的年度盛会”，或许已经失去了“最”的光环。

　　这里越来越像一个“大杂烩”的朝圣之地，玩家们慕名朝拜，厂商们借机品宣，游戏、影音、动漫、直播、外设、周边……各种与泛娱乐沾边的产业涌入其中，花哨的舞台上、嘈杂的音量中、Showgirl的伴舞下，一切都在竭尽所能博人眼球。

　　然而，相同的景象已连续上演了多年，一切都显得套路满满。

　　在过去的4天中，十余万玩家涌入场馆内，人流在馆间缓缓涌动。展位前，主持人高喊着互动游戏的规则，三五成群的玩家们在台下应和，“showgirl”、“coser”、周边产品等成为争夺人气的杀手锏。

　　但是，繁华舞台的背后往往是现实的凄凉：泛娱乐的世界中不会掺杂虚假，游戏的生命存在周期，玩家的选择决定了厂商的留存。很多去年还火爆全场的品牌，今年却已不见踪迹。

　　这其中也存在两种现象，一是厂商自身的经营困难导致品宣乏力，二是选择在其他渠道推广。

　　毕竟，随着平台、资源及途径的增加，CJ已不再是厂商唯一的宣传渠道。目前，类似的展会随处可见，包括斗鱼嘉年华、腾讯嘉年华、B站BML等，另有一些垂直领域小展会。

　　回想几年前，CJ是国内厂商发布新游的首选之地。很多经典游戏出自于CJ，例如九城曾在此宣布代理《魔兽世界》，西山居发布过《剑网3》等。

　　而如今，多是小厂商们在此集中发布新品，对于拥有独立品宣的大厂们，它们可以在任意时间地点举办活动，CJ变成了一个秀业绩、增加关注与互动的副舞台。

　　有参展商坦言，在CJ上买展位的性价比较低，“每年都来，不来就会引发其他厂商猜想，但人流都被大厂和主流游戏吸走了，我们小厂的交易额在减少，实际意义也正在逐年减小”。

　　但另有展商认为，尽管如此，CJ依然是目前国内最具影响力的游戏展会，它依然代表着最前沿的行业动态，从中可挖掘潜在机会。

　　在这里，大小厂商的诉求或许截然不同。

　　舞台上，腾讯和盛大宣传着文化理念，完美世界在谈论电竞之路，而小长们则在推广着一两款游戏，甚至纯粹为了品牌露出而参展。他们也在观察，CJ能为厂商带来多大的效果，面对越来越多的大小游戏展会，CJ的品牌优势，到底还能持续多久？(韩大鹏)

ChinaJoy展会舞台
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