暴风集团市值不到35亿 冯鑫和公司高管纷纷减持

来源：界面新闻

首发股东、董事与高管减持计划如若实现，合计减持股份数量不超过公司总股本的0.87%。

暴风集团（300431.SZ）CEO冯鑫和他的高管团队正在减持公司股份。

8月3日，暴风集团发布公告称，公司三个首发股东拟以集中竞价的方式，减持不超过公司总股本0.78%的股份，即合计不超过258.64万股。此次减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月之内进行。

这三个首发股东均为有限合伙企业，分别是：天津瑞丰利永企业管理合伙企业（下称“瑞丰利永”）、天津融辉似锦企业管理合伙企业（下称“融辉似锦”）、天津众翔宏泰企业管理合伙企业（下称“众翔宏泰”）。

三家公司都是暴风集团高管持股的企业。企查查显示，其中瑞丰利永第一大股东为暴风集团董事崔天龙，持股比例为17.79%；融辉似锦的第一大股东为暴风集团监事会主席，持股比例为16.39%；李永强等暴风集团高管持有众翔宏泰的股份。

公告称，瑞丰利永、融辉似锦和众翔宏泰三家企业为一致行动人。界面新闻记者发现，2015年暴风集团招股书上显示，公司现实际控制人冯鑫是三家合伙企业的普通合伙人。企查查显示，冯鑫是三家公司唯一执行事务合伙人。根据法律规定，执行事务合伙人必须由普通合伙人担任，其职务相当于公司的法人代表。

此次减持股份计划中，瑞丰利永、融辉似锦、众翔宏泰拟减持股份数量占公司总股本比例分别为0.34% 、0.31%、0.14% ，共计0.78%。截至8月3日，瑞丰利永、融辉似锦、众翔宏泰三家公司分别持股2.25%、2.06%、0.92%，持股比例合计为5.23%。

公司公告称，三家公司减持的原因是股东自身资金需求，减持股份来源于首次公开发行股票前已发行的股份，减持股票将会根据市场价格来确定。截至3月31日，冯鑫仍然是公司第一大股东，持股比例为21.18%，瑞丰利永、融辉似锦、众翔宏泰分别为公司第二、第三、第五大股东，分别持股2.24%、2.05%、0.91%，本次减持后不会导致公司控制权发生变更。

此外，暴风集团发布公告称，公司董事崔天龙、助理总裁李媛萍、副总经理张鹏宇将在公告之日起十五个交易日后的4个月内，减持公司股份数量合计不超过28.51万股，占公司总股本比例为0.09%。

崔天龙、李媛萍、张鹏宇分别持股0.62%、0.14%、0.08%，三人具体预减持股份分别为0.03%、0.04%、0.02%。截至今年一季度末，崔天龙还是公司的第7大股东。公告称三人减持的股票均来源于股权激励授予限制性股票，减持的目的是支付股权激励计划个人所得税税款。

此次暴风集团首发股东、董事与高管的减持计划如若实现，合计减持股份数量不超过公司总股本的0.87%。

除了上述减持外，冯鑫的麻烦也不断。7月6日，公司公告称，中信资本以股权转让合同纠纷为由向北京朝阳区人民法院申请财产保全，对公司控股冯鑫部分股票进行司法冻结，冻结股票数量为327.13万股，占其持有公司股份总数的 4.65%， 占公司总股本的 0.99%。

暴风集团是一家中国知名的互联网视频企业，通过暴风影音等为视频用户提供服务。近年来暴风集团开始业务上的扩张，从VR、AR到AI，暴风都有相应的布局。在硬件层面，暴风还推出了互联网电视。

由于盲目扩张，这家公司正遭遇现金流困境，不少投资者和投资机构将其看做下一个乐视。今年5月7日，暴风发布一则控股股东部分股权质押的公告，冯鑫质押了暴风集团的股份占其持有公司股份总数的95.35%。

界面新闻记者发现，公司控股股东冯鑫自2015年7月开始就在不断进行股权质押，公告发布的质押消息累计就达到了至少30次。也就是说自公司上市后，冯鑫几乎平均每月都要进行一次股权质押。有投资人将其解读为资金短缺，冯鑫依靠质押股权缓解资金紧张的问题。

截至8月6日，暴风集团市值约为34.63亿源，相比于公司顶峰时的400亿元，差之千里。