你可能还记得人人网的密码 但它已成为二手车公司

关于人人网，除了情怀还能想起什么？

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本文为寻找中国创客原创

记者 / 闫丽娇

编辑 / 苏琦

近日，一篇有关人人网的“怀旧文”，引来了CEO陈一舟的回复。他在人人网更新动态，希望用户能够给人人网的未来发展留下建议。随后，网友评论称，他这一问来得太迟了，大家怀念的是校内网，并不是人人网。

校内网是人人网的前身。2005年，美团创始人王兴和王慧文、赖斌强等创办了主打校园熟人社交的“校内网”。据公开信息显示，鼎盛时期，校内网的日活曾达到4亿，与好友互动交流至少10次。

2006年，陈一舟从王兴手里买下校内网，并在2009年将其改名为人人网。

2011年，人人公司登录纽交所，成为中国第一家上市的社交网络公司，登录首日市值冲破70亿美元，在国内所有上市的互联网公司中市值排名第四，高峰时甚至达到了94亿美元。

但是7年后，人人公司的市值却徘徊在1亿美元左右。从曾经日活4亿的“校内网”，更名后的人人网到底经历了什么？

人人网如何一步步丢掉“社交”基因？

Facebook早期投资人彼得·蒂尔曾提到，正是得益于从校园向校园外整个市场的转变，Facebook开始被更多投资人看好，此后几年，规模得到迅速扩张。

但人人网似乎没那么幸运，在其和Facebook的发展思路一样，改名人人网，走出校园，拥抱所有的互联网用户后，它似乎离社交这一核心越来越远。加上其多次脱离主业转型，被后来者微博、微信、陌陌等所超越。

虽然人人网涉足了许多业务版块，但是没有一个业务可以称得上特别成功。

它最先涉足的领域是游戏。2012年后期，人人游戏的收入超过广告，成为营收支柱，但陈一舟此后并没有将游戏作为公司的核心业务，这或许和人人游戏的负面消息有关。

2012年年底，人人游戏被曝刷榜，一系列应用遭到了苹果商店的集体下架。同年，一款在此后霸占社交龙头地位的应用“微信朋友圈”上线。人人网既没有守住社交，也没有在游戏领域形成自己的核心竞争力。

2013年，“开心农场”游戏正式从人人网下线，停服运营。某种程度上，这次事件成了一个风水岭，从2014年开始，陈一舟正式开启了“追风口”模式。

他先是宣布将用于团购、在线视频和游戏发展等业务的资源转移到如互联网金融这类新兴领域。但转型后仍处于亏损状态，2015年人人网净亏2.201亿美元，2016年有所减少，变为1.854亿美元。

同时，有分析表示，早在2011年陈一舟就将主要精力放在了投资上，人人公司开始以纯投资不控股的方式，大额投资陈一舟认为可以押注未来的企业。

人人网CEO陈一舟

在2014年的一次采访中，陈一舟提到了“矩阵2.0”概念。他希望，投资一批市场第二梯队最火的公司，收购后再对这些公司进行商业化改造。

当时有报道称，被收购后的公司同时引来了高管离职。Donews并入人人后，总编辑洪波离职。“Donews被陈一舟过度商业化后，出现了大量广告，内容质量下滑。”陈一舟的一位旧部在接受采访时表示。

在曾经与陈一舟有关长期合作的孙勇看来，陈一舟在资本敏感度和资本运作上的水平，要高于他对产品的认知和操控能力。他曾说，陈一舟对产品只看大方向，不太注重细节。“比如，当时做ChinaRen的时候，陈认为只要做好大学生的吃喝玩乐就好，但大家都认为要关注到大学生的情绪等产品细节。”

二手车成最大盈利来源，人民不想念陈一舟

在线视频业务56网、团购业务糯米分别卖给搜狐和百度后，人人网又做了“人人分期”和“人人理财”，还先后投资了美国社交金融公司SoFi、匿名社交应用Yik Yak、投资者社区雪球、香港货运平台GoGoVan、二手车电商平台车易拍、互联网投资理财平台金斧子等。

今年一月，人人网发布白皮书，讲述了名为RRCoin的ICO（首次发行代币）项目。但随后，彭博社报道称，人人网在被监管部门约谈后，取消了代币发行。

从社交、游戏、视频、团购、在线教育、分期购、理财、二手车、直播，到如今正火的区块链，人人踩着每个风口，却几乎每个都踩空。除了人人网，人人公司再也没有一款能够拿得出手的产品。

事实上人人网早已不是人人公司最大的业务。2015年，人人公司从二手车金融入局二手车领域，并在2017年成立了人人汽车，也就是开心汽车的前身。

根据人人公司发布的2018年度第一季度财报显示，人人公司的盈利主要来源于三块：人人直播、互联网金融，及二手车业务。其中，最后一项是公司目前最大的盈利来源。

回顾人人网的经历，一位移动互联网领域投资人告诉记者：社交是需要长期投入的领域，赚快钱的管理策略是其倒在新时代门槛上的内因。同时也有时代发展的外因，人人网处在了PC到移动端的过度时期。

资深产品经理判官则从产品的角度分析了原因，他认为，中国社会目前并不适合发展开放关系的实名社交，要么是封闭关系的熟人，要么是开放关系的陌生人。很明显，前者已经有微信，而后者有微博。

江湖广泛流传周鸿祎对陈一舟的评价，“湖北人第一聪明的当属陈一舟”，第二是雷军，周鸿祎认为自己排在他俩之后。但“聪明”也没有帮助陈一舟摆脱“人人网”面临的境遇，在今年5月底的一次采访中，他曾略感无奈的表示“人民也许想念周鸿祎，但人民暂时还不想念陈一舟。”

7年前，人人公司登陆纽交所时，首日市值曾一度接近80亿美元，在国内所有上市的互联网公司中市值排名第四。但在最近的几年，根据截止到今年一季度的财报显示，人人公司一直处于亏损状态。

值得注意的是，昨天的文章中，陈一舟提到人人网将在今年第四季度或明年第一季度扭亏为盈。但即便如此，核心业务已经不是社交的人人公司，二手车能够成为他的下一个标签吗？未来，除了情怀，大家能记住人人网的还将有什么？