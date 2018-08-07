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直击|支付宝淘宝推限时拼团 或意图对抗拼多多

直击|支付宝淘宝推限时拼团 或意图对抗拼多多
2018年08月07日 09:55 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月7日上午消息，近日，支付宝悄然上线了拼团功能。 在支付宝首页的底部可找到了这个“拼团”页面。 从功能上看，包括了自主发起拼团、邀请好友外等，这与拼多多的业务模式十分相似。业内认为，这是续淘宝推出特价版后，再次为“阻击”拼多多所采取的针对性举措。

　　在支付宝的拼团功能中，会分时段给用户推荐不同的拼团商品。可以看到，支付宝上的这些商品全都来自不同的淘宝店家，涵盖了日用、食品、服饰等十多个品类。但拼团价会比淘宝价格再低一些，很多甚至都是再打5折的降价幅度。

　　在尝试点击拼团后发现，支付宝的拼团功能多样，除了可以自主发起拼团、邀请好友外，还能由系统匹配，加入到已经开始的拼单中。在支付宝上出现的这个拼团功能，不仅商品来自淘宝，订单、会员系统与淘宝打通，而且推荐的拼团商品似乎也结合了用户此前在淘宝上的购物习惯。

　　反观拼多多的业务模式，同样是选择货品，发起拼团并邀请好友。两者的业务模式十分相近。

　　实际上，这并非淘宝第一次发力拼团电商，今年3月就推出了淘宝特价版，宣布要做“消费分级”。

　　根据阿里巴巴最近一份财报显示，支付宝的国内用户已达5.5亿，而第三方统计的淘宝月活用户数也超过4.3亿。可以预见的是，淘宝的个性化推荐与支付宝的众多应用场景都有合作空间，未来双方的合作形式会更加灵活。

　　有意思的是，拼多多CEO黄峥此前还就淘宝发表过评论。在他看来，淘宝是搜索引擎式的电商，就是电商版的Google，而拼多多更想做一个电商版的Facebook。“以搜索为导向的电商，终究也会认识到拼多多是一个不一样的物种”。

　　不知面对淘宝的“抄袭”与“追杀”，现在的黄峥会作何感想？(韩大鹏)

淘宝支付宝合作
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