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贾跃亭的信用还能值1500亿港元？千亿割韭镰刀再回首

贾跃亭的信用还能值1500亿港元？千亿割韭镰刀再回首
2018年08月07日 08:09 新浪科技-自媒体综合
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　　来源： 食相大人 阿尔法工场

　　真的猛士，敢于直面惨淡的行情，敢于正视韭菜淋漓的鲜血，比如贾跃亭。

　　2015年在A股，此子能创造了千亿乐视网（SZ：300104）神话。沉寂了38个月之后，在港股2018年技术熊市的当口，此子又助恒大健康（HK：00708）市值逆大势暴涨701亿港元（6.25港元至8.3港元）。

来源：富途牛牛来源：富途牛

　　细思极恐。

　　若这701亿港元的市值，全归功于恒大健康6月25购得贾布斯FF91神车45%股权。那么，FF91神车的100%股权值多少，1558亿港元吗？

　　这一次股权收购，看起来怎么那么像是恒大健康支持“贾布斯”到港股，挥舞千亿镰刀割韭菜？

　　恒大健康“养生谷”的市梦率

　　2014年11月，恒大健康借壳新传媒登陆港股。2017年11月，恒大健康出售了新媒体集团业务，从此专注的“用心守护您的健康”。

　　怎么个守护法呢？恒大健康主要是“养生”，披露的公开资料是这样说的：

　　针对人口快速老龄化现状，社区居民对生活品质提升的需求。恒大健康制定了国内首个全方位、全龄化（颐养、长乐、康益、亲子四大园）健康生活标准，打造恒大养生谷，其“租购旅”多方式会员机制，整合一流的养老养生、医疗及商业保险等资源，提供852类设施设备及867项服务。

　　据恒大健康年报显示，恒大养生园已布局三亚、海花岛、西安、郑州、扬中、长株潭、云台山等7个宜居养生胜地（三亚和西安体验中心已投入使用）；

　　另外其他信披，2018年5月25日，恒大健康花36.58亿港元，购得南京的一块地，准备建设南京六合养生谷。

　　养生谷是恒大健康的大头，2017年损益表如下：

　　收入13.28亿RMB（养生谷销售13.13亿HKD占98.87%），yoy+131%；

　　净利润3.01亿RMB（养生谷分部利润扣掉未分配亏损和媒体业务亏损），yoy+276%。

　　要知道今年6月22日未公布入股FF91之前，恒大健康的市值为391亿港元，统一单位后市盈率为112。

　　112倍市盈率什么概念？这一般是站在大风口的行业，恒大健康的养生谷，说穿了就是地产项目：

　　目前西安养生谷，倒是能办会员了，10万/年。三亚养生谷，还不存在会员不会员，就是卖房子。个人估计“租购旅的多方式会员机制”更多的体现在“购”上。

　　如果是这样，这个市盈率就有点市梦率了，毕竟“融碧恒万”市盈率全都在个位数。

数据来源：东方财富Choice数据数据来源：东方财富Choice数据

　　说恒大健康估值高的离谱，那都是2018年6月25日之前的“陈年往事”，因为与此后收购贾跃亭FF91之后，资本市场给的估值相比，实在是小巫见大巫。

　　“水鬼”贾布斯，千亿割韭镰刀再回首

　　恒大健康6月25日公告，以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，间接获得Smart King公司45%股权，成为FF91第一大股东。

　　此时，FF91估值不过150亿港元。但好戏才刚刚开始，是啊，开什么玩笑，贾布斯办的公司只值“这么点”钱？

　　2018年6月25日至8月3日，恒大健康股价从4.53港元涨到12.64港元，这波179%。恒大健康市值暴涨701亿港元，这是不是隐含FF91的100%股权值1558亿港元？

　　这让笔者不禁想起所谓的“水鬼理论”：

　　如果极其危机的情况，不能打倒一个人一家公司，比如历经各种折磨的贾布斯的FF91。那么，这家公司一旦露出起势的苗头，就必然会有人去帮他冲出水面。

　　逝者不死，必将再起，其势更烈（韭菜割的更猛，管你谁谁谁要跌我中国股市27个点）。贾布斯俨然就是个“水鬼”。

　　在这里，恒大健康就是贾布斯的贵人。

　　上回贾老板的公司冲到一千多亿，还是2015年，五六月之间的A股。时隔38个月，贾跃亭或许将以养老之名，换了条路子，将千亿镰刀挥向港股。

　　让人不得不警惕的是，这次恒大健康股价疯长，很有可能变成一场割韭菜“盛典”。

　　1、交付问题

　　虽然不久前FF高调宣布，豪华电动车FF91白车身（BiW）已正式完工，且成功开始整车装配，首批交付将于今年底到明年中，但这只是完成整车四大工艺（冲、焊、涂、总）的40%而已。

　　其实白车身制造成功，事实上并不能与量产划等号。全景天窗、面部识别开门、单体壳车身等超跑概念，会让FF91量产难度激增。

　　并且工厂也是个大问题，3月接手汉福德工厂（废弃轮胎厂），想马上就能投产？别逗了，2010年特斯拉（NASDAQ：TSLA）买了丰田和通用的汽车制造厂，整整花了2年改造时间。

　　2、价格问题

　　其次FF91价格贵的离谱，此前有消息说是200万。目前太平洋汽车网上挂着104万的价格，这应该是初级版，这已经压过特斯拉Model X 75D 的96.49万一辆的价格了。

　　这个定价就尴尬了，国外人家妥妥买特斯拉，你认为国内土豪选特斯拉还是FF91？

　　特斯拉造出车来好几年后收入才破亿，硬件方面的智能工厂+软件方面的无人驾驶+配套的充电桩等，综合起来市值591亿USD，资本市场无形之中把FF91炒到198亿美元（1558亿港元）。

　　1/3个FF91等于1个特斯拉？呵呵。

　　FF91离谈论业绩显然还为时过早。而紧张、团结、严肃、活泼的投资者扑向恒大健康，真的让我想到了乐视网。

　　一切都变了，一切又从未改变。

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