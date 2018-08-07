Facebook向银行索要用户财务信息？发言人：不属实

新浪科技讯 北京时间8月7日早间消息，日前美国《华尔街日报》援引消息人士的说法称，Facebook已邀请美国大银行分享客户的详细财务信息，以此为基础向用户提供新服务。但Facebook发言人随后澄清，公司并没有让银行提供信用卡交易数据，与银行的合作也不会收集数据用于广告。

《华尔街日报》此前报道称，Facebook正尝试加强用户在平台上的参与度，因此该公司与银行合作，想要从银行上面获取一些财务信息，包括用户的信用卡交易记录和支票账户余额。Facebook已邀请摩根大通、富国银行、花旗集团和美国合众银行探讨可能的新产品，即通过Facebook Messenger平台向银行客户提供服务。

目前，Facebook已经支持新加坡的花旗银行客户连接银行账户。这些用户可以联系花旗银行的Messenger聊天机器人，来检查账户余额，报告欺诈行为，或是在账户被锁时获得客服的帮助，而无需等待电话接通。关于该聊天机器人的合作于去年公布，产品于今年3月推出。合作中不涉及人工，从而限制可能的隐私风险。

此外，Facebook与PayPal在40多个国家展开合作，让用户通过Messenger获得购物收据。

报道还称，Facebook表示，不会使用银行数据进行广告投放，也不会与第三方共享这些数据。

但《华尔街日报》报道发布后还是引发了用户的强烈反应。Facebook发言人伊丽莎白·戴安娜（Elisabeth Diana）随后表示，Facebook并没有让银行提供信用卡交易数据，也无意开发专门的银行功能，让用户可以通过Facebook去操作银行帐号。此外，该公司与银行的合作不会收集数据用于广告瞄准，或是根据用户此前的购物记录展示个性化内容。

戴安娜回应称，《华尔街日报》的报道错误地暗示，Facebook正积极向金融服务公司索要金融交易数据，这并不属实。与许多在线商务公司一样，Facebook与银行和信用卡公司合作，提供客户沟通和帐户管理功能。通过连接帐号，用户可以在Facebook Messenger上接收实时状态更新，跟踪交易数据，包括账户余额、收据和物流状态等。Facebook的理念是，发消息给银行比等着打通电话更好，而这是完全可选的。除了实现这些体验之外，Facebook不会拿数据去做别的事情，例如广告。合作的关键一部分就是确保用户的信息安全。

她同时表示，银行和信用卡公司也会主动联系Facebook讨论可能的合作，但具体合作方式并不是像《华尔街日报》报道的那样。她指出，所有讨论中的功能都是用户可选的，而不会是发生在用户的背后。而只有在确保隐私信息安全时，这样的合作才会实现。

受《华尔街日报》本次报道影响，Facebook股价在周一美国股市的交易中上涨4.5%，至185.69美元，但与该公司发布第二季度财报后创下的历史纪录相比仍要低约15%。(维金)