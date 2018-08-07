比特币三周来首次跌破7000美元 引领加密货币普跌

新浪科技讯 北京时间8月7日早间消息，据彭博社报道，比特币价格周一跌破7000美元，创下3周以来新低。

上周末，关于比特币的乐观情绪出现恶化。比特币价格周一下跌最多6%，自7月17日以来首次跌破7000美元。其它加密货币，包括以太坊、莱特币和瑞波币的价格周一也纷纷下跌。

上月，比特币表现出复苏势头，价格上涨了近1/3。然而由于技术面的挑战，这样的势头正在消退。高点逐渐走低表明，市场未能积聚起足够的动能。

摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在周末的一场活动上对比特币发表了悲观言论，可能也是引发抛售的原因。他重申了去年的言论，称加密货币是“骗局”，而他对比特币没有兴趣。他还暗示，由于无法控制，各国政府可能会封杀这些加密货币。

在奥斯本学院的第25届夏季庆祝晚会上，戴蒙说：“如果说加密货币与美元是一回事，那么简直是疯了。”

同时在上周，星巴克宣布与Intercontinental Exchange Inc达成合作，成立合资公司尝试将数字货币更紧密地融入全球商务。然而这个消息并未能给比特币价格带来提振。关于这个消息的模糊之处可能导致了从上周一开始的跌势加剧。

Dash Core CEO瑞安·泰勒（Ryan Taylor）表示：“如果你深入研究这个消息，那么该服务将允许客户在购物时转换加密货币。但他们正在澄清，自己并未搞加密货币投机，他们将接受美元，与以往一样。”(维金)