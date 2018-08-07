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拼多多：管理漏洞多 上市何太急

拼多多：管理漏洞多 上市何太急
2018年08月07日 03:11 证券时报
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　　皮海洲

　　对于一家企业来说，上市通常都是一件令人高兴的事情。上市既是对企业过去努力的一种肯定，同时也可以为下一步的发展加油。而从股东的角度来说，企业上市可以让原始股东实现财富的梦想。也正因如此，企业上市几乎成了每一个企业家的奋斗目标。

　　但上市对于企业来说又是一把双刃剑。这把剑如果出鞘的时机不对，或者在舞弄的过程中出了问题，那么，这把剑就有可能刺向企业，把企业弄伤。最近，拼多多就遇上了这样的事情。

　　拼多多是2018年7月26日登陆美国纳斯达克的。上市首日，拼多多股价较开盘价上涨41%，总市值超过了300亿美元，很是风光。而拼多多是2015年9月才成立的，公司从成立到上市不足3年的时间，因此，拼多多成为中资公司中最快登陆美国股市的公司。

　　不过，上市带给拼多多的喜悦仅仅只是维持了两天的时间。7月28日，创维就向拼多多打响了公开打假的第一枪。当天，创维集团在微博上声明，称近期在拼多多上出现大量假冒创维品牌的电视产品销售，严重侵害了消费者和创维品牌权益，并表示正与拼多多严正交涉，要求其停止相关产品的销售活动。创维官方还贴出了拼多多平台部分假冒创维品牌，包括：创维先锋、创维云视、创维嘉、创维美、创维酷酷、创维云视听、创维e家等。

　　随后，著名儿童文学作家郑渊洁也加入了讨伐拼多多的阵营。他表示收到读者举报，在拼多多上发现了自己皮皮鲁系列书籍的盗版，并已向全国扫黄打非办公室和国家版权局举报拼多多。

　　而在此之后，拼多多平台上更多的假货、盗版问题相继被揭露出来。以至国家市场监督管理总局于8月1日作出批示，要求上海市工商局约谈拼多多，对媒体及消费者反映的山寨产品、傍名牌等问题开展调查，只要构成违法都将严肃处理。上海市工商局因此也紧急出动，拼多多方面也明确表示，全力配合有关部门调查。

　　不仅如此，国内对拼多多的打假风波也同步传递到了美国股市。受此影响，不仅拼多多股价节节走低，在上市的第五天开始跌破19美元的发行价格；更重要的是，拼多多平台上售假问题遭到美国多家律师事务所发起的集体诉讼，这其中甚至包括美国罗斯律所（Rosen Law Firm），该律所被誉为集体诉讼的“专业户”。拼多多或将为此付出一笔不菲的代价。

　　拼多多上市了，麻烦也接踵而至。这二者之间有什么关联吗？答案是肯定的。那就是拼多多上市过于仓促，实际上拼多多并没有真正做好上市的准备。而仓促上市的结果，就是将自己过早地置于舆论的监督之下，置于聚光灯下，结果各种问题突然暴露出来，让拼多多一时之间束手无策。

　　以假货销售为例，在拼多多没有上市之前，即便有人提及假货问题，但因为不是公众公司，所以国人不会将目光都锁定在拼多多上面。但一经上市，拼多多就是公众公司，这样拼多多销售假货问题就成了公众事件，自然是人人喊打了。实际上，在没有解决好打假问题之前，拼多多是不应该急于将自己推上市的。仓促上市的结果，让自己成了众矢之的。

　　之所以认为拼多多上市过于仓促，还有一个很重要的原因在于，拼多多的管理水平也不符合上市公司的要求。这一点突出地表现在拼多多对待假货的态度上。打假对于中国来说至少已经有30多年的历史了。拼多多不仅包容平台上的假货，而且在舆论向拼多多打假的背景下，拼多多召开发布会表示，假货是人性问题，假货问题是社会问题，让3岁的拼多多承担是不公平的。

　　近日，面对公众的质疑，拼多多方面还声称“打假不是一家的事情”、“淘宝等其他平台也都有”。这不仅暴露出拼多多管理水平的不足，同时也暴露出拼多多社会责任感的缺失。如果是一家高管理水平的上市公司，显然不会说出这样的话来。而这样一家公司却选择在严监管的美国股市上市，这无疑是往枪口上撞，遭遇投资者的集体诉讼也就不可避免。这又从另一个侧面印证了拼多多管理水平的不足。

拼多多集体诉讼
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