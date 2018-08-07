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全国政府网站三年“瘦身”超七成

全国政府网站三年“瘦身”超七成
2018年08月07日 02:27 新京报
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　　全国政府网站三年“瘦身”超七成

　　新京报讯 （记者许雯）2018年第二季度全国政府网站抽查结果昨日公布。结果显示，今年二季度，国务院办公厅政府信息与政务公开办公室（以下简称“国办信息公开办”）随机人工抽查各地区和国务院部门政府网站441个，总体合格率96%。

　　其中，北京等22个地区政府网站抽查合格率为100%；北京、天津、江苏、浙江、山东、湖南、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海连续四个季度抽查合格率达100%。

　　数据显示，自2015年8月首次全国政府网站统计摸底至今三年来，全国政府网站“瘦身”效果明显。截至今年6月1日，全国正在运行的政府网站22206家，与2015年8月84094家政府网站相比，降幅约73.59%。其中，县级以下政府网站数量锐减，从2015年的52838家精简至今年2季度的1183家。市级部门政府网站数量几近减半，从21835家降至13614家。

　　从各地区和各部门自查情况看，今年二季度共抽查政府网站12286个，占运行政府网站总数的55%，总体合格率97%，创历史新高。

　　同时，各地区、各部门对不合格政府网站责任单位和相关人员的问责力度持续加大，二季度共有300人被问责，其中190名责任人被上级主管单位约谈，32人作出书面检查，68人被通报批评，7人被调离岗位，2人被党内警告，1人被停职。

　　问题1

　　个别政务新媒体现“雷人雷语”

　　近年来，各地政府部门相继入驻微博、微信、短视频内容平台、问答网站等，有的还推出手机APP。值得注意的是，政府网站“僵尸”、“睡眠”等问题逐渐得到解决，但类似问题移植到了政务新媒体。

　　此次检查发现，不少政务移动客户端内容长期不更新、功能不可用，公众评分和下载量较低；个别政务微博、微信公众号等发布信息不认真、不严肃，对网友的咨询回复敷衍了事，甚至出现“雷人雷语”。

　　据媒体报道，今年5月，安徽省池州市贵池区某教师向“贵池区人民政府发布”微信公众号先后发送了两条咨询信息，结果得到了“你不说话没人把你当哑巴”、“我仿佛听见了一群蚊子在嗡嗡嗡”的回复。后据当地政府解释，该公众号平台出现故障，微信后台“小黄鸡”智能回复软件自动激活，对话时出现的不当回复内容均为软件自带数据库内的网络用语。

　　通报要求，各地区、各部门要认真做好全国范围内政务新媒体的调查摸底工作，并及时解决摸底过程中发现的问题，对维护不力的政务新媒体要尽快加强保障力量或关停整合。

　　问题2

　　部分政府网站互动栏目长期不回应

　　2017年，国务院出台《政府网站发展指引》，对政府网站信息发布、解读回应和互动交流等功能提出了具体要求。今年第二季度，国办信息公开办对政府网站互动交流功能进行了专项检查。

　　检查发现，大部分政府门户网站都开设了互动交流栏目，及时回应公众关切。但仍有部分政府部门网站未按要求积极开展互动交流。如福建省“莆田市水利信息网”、河北省“张家口市交通运输局”网、广西壮族自治区龙胜各族自治县“龙胜教育信息网”互动栏目长期不回应。

　　问题3

　　个别政府网站申请关停后仍违规运行

　　本次国办信息公开办抽查共发现16家政府网站存在突出问题。其中，国家林业和草原局“美丽中国网”、“国家民委网站办公厅子站”首页长期不更新，“国资委建材离退休干部局网站”首页长期不更新，且发稿日期造假。记者登录“美丽中国网”首页看到，“时报快讯”栏目推荐的3条新闻中有2条发表于2015年12月。

　　检查还发现，山西省“大同市南郊区卫生局”网、新疆维吾尔自治区“乌鲁木齐市人事考试网”等网站申请关停后，仍在违规运行。辽宁省庄河市人民政府同时开设两个门户网站，其中一个网站信息长期不更新。黑龙江省“中国中小企业黑龙江网”于2017年第一季度被通报不合格后，仍存在空白栏目、链接不可用等问题。

　　此外，本次抽查的441家网站中，约10%存在办事指南信息不完整、不准确问题，如甘肃省定西市“通渭政务服务网”、重庆市“垫江县市政园林局”网等；约24%存在搜索不准确、不实用，甚至没有搜索功能的情况，如“住房和城乡建设部”网、“国家粮食和物资储备局”网、“新疆生产建设兵团安全生产监督管理局”网等。

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