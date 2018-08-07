乐视网债券违约股价接近跌停 月底到期债务18.43亿元

新京报讯 （记者王全浩）“15乐视01”违约公告之后的第一个交易日，乐视网股价收跌9.47%，报收每股2.20元，接近跌停，创下公司复牌以来股价新低，公司市值缩水至87.77亿元，不及公司巅峰时期的十五分之一。此外，截止到8月底，即将到期的金融机构借款类债务预计约18.43亿元。

违约涉及8030万元，还有18.43亿元债务月底到期

8月3日晚间，乐视网公告称，15乐视01应于2018年8月3日兑付本息，受公司经营、资金链紧张影响，未能如期兑付债券本息。

对于违约原因，乐视网认为，公司目前深陷舆论漩涡、经营困难、控股股东违背借款承诺及巨额关联方债务无法收回导致公司资金极度紧张，为公司业务正常发展带来阻碍。

资料显示，15乐视01发行金额为10亿元，当前余额为0.73亿元，债券票面利率为10%，到期日期为2018年8月3日。乐视网需于2018年8月3日支付兑付本息资金共计8030万元。

除了上述未能兑付的8030万元，据乐视网统计，公司债务类型包含融资借款、经营性负债及非经营性负债，其中截止到8月底，即将到期的金融机构借款类债务预计约18.43亿元，约占公司负债总额的9%以上。

70亿左右关联方债务解决与否决定其资产状况

乐视网依然处在债务泥潭之中。

8月3日晚间，乐视网公告表示，公司期望与非上市体系债务处理小组共同促进债务问题解决方案的达成，目前，经公司初步统计关联方债务预计在64亿至75亿元左右，最终确认金额需公司与非上市体系债务处理小组共同协商确定。

乐视网称，双方于2018年8月6日再次就关联方债务解决方案磋商、确认，此方案的达成与否将对公司本年度资产与负债状况产生关键性影响作用。记者致电乐视网相关人士询问关联方债务解决方案磋商进展未获回应。

对于公司上半年业绩，乐视网预计，2018年1-6月亏损范围110514.08万元~111014.08万元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。

乐视网称，公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

虽然乐融致新已与相关增资方签署《增资协议》，但由于乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法按时推进，乐融致新因本次交易手续涉及工商变更登记工作无法完成而影响相关增资方的交割进度，交割条件的满足存在重大不确定性。