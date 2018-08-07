盛大游戏谭雁峰谈如何应对三荒年：机会在细分市场

来源：每日经济新闻

每经记者 许恋恋 每经编辑 文多

盛大游戏曾是中国网络游戏的标签，在经历了上市、退市的过程后，近来的盛大游戏又来到了回归A股的关键阶段。

今年China Joy现场，盛大那把10米高的屠龙宝刀开幕当天被台风吹断，但很快盛大游戏举办了一个断剑重铸仪式，并打出宣传口号“屠龙重铸之日，传奇归来之时”。“这个和盛大也是一样的，我们会重铸、新生。”盛大游戏副总裁谭雁峰向《每日经济新闻》记者说道。

奋战在游戏行业第一线十几年，谭雁峰准确而犀利地指出了当下行业发展的痛点和趋势，他认为2018年是游戏行业的“三荒年”：产品荒、流量荒、用户荒。那么，面对“三荒年”，盛大游戏又将选择如何应对？

传统的方式已经很难做了

今年的China Joy上，记者可以从很多厂商的言论中感觉到一种迷茫和焦虑，数据上也是如此——无论整体收入增速还是用户增速，都是历年新低。而一个月前谭雁峰就感慨说：“一直有人跟我说红海，很久没听人跟过说过红利了。” 作为资深游戏人，谭雁峰清楚地看到了游戏行业来到了转折点，也非常清醒地认识到了其中的痛点，“我们去年做内部监测，一周有100款新游戏，今年这个时候一个星期新游戏50款不到，行业的产能在下降。”从盛大游戏本身来看，这家老牌游戏企业并不缺产品。但更多厂商面临的是焦虑和迷茫，“产品荒”外，流量和用户的问题也让厂商非常头疼。

谭雁峰对“流量荒”的解释是，头部的超级APP让整个流量的集中度越来越高，流量渠道的竞争已经从渠道竞争变成了价格竞争。而价格竞争有负面效应，很容易就看到天花板。

而“用户荒”方面，谭雁峰看到的是，首先，今年一款新游戏上线后，获取用户的难度比以往任何一年都要大。增量市场在萎缩，新用户优先选择的可能是短视频等新的娱乐方式。还要看到的是，存量市场很多核心用户已经聚集在头部游戏里了，“三荒”让未来很多产品的市场营销、获取用户的难度越来越大。

面对市场形势，谭雁峰的观点是：首先，机会在细分市场，比如二次元人群、多人竞技领域、三四线城市人群、中老年用户领域等，都存在机会；其次是产品质量，虽然任何时候都在提这个，但在大环境不好时，这一点变得更加重要；第三是注重口碑和长线运营，传统的方式已经很难做了。

深耕二次元赛道

2018年，《恋与制作人》的火爆、B站的上市，让行业人士看到了二次元人群的巨大消费潜力，不吝“氪金”的二次元人群为各大游戏厂商所垂涎。

“二次元等细分市场一定是未来的市场主角，特别是随着Z世代的不断成长，二次元游戏这一深受年轻用户喜欢的细分游戏领域，将迎来爆发。”谭雁峰告诉记者，有数据研究表明，2018年二次元游戏移动游戏市场规模预计超过200亿元，未来5年将有可能达到千亿级市场规模，这是一条上升的赛道，盛大游戏肯定要参与进去。

在二次元领域，盛大游戏2013年便开始布局，自研和发行均有一定积累。2018年，盛大游戏选择的打法是继续深耕，建立全新的发行品牌i次元并辅以投资手段，大举攻入二次元市场。

目前二次元细分市场虽然百花齐放，但很多走得快的公司并不是一线大厂，却是一些中小团队。谭雁峰认为，一线大厂对传统网游更理解，中小团队更加年轻也更加理解二次元用户，转身更快。但他们的门槛在于可能懂二次元，但不一定懂产品研发。而一线厂商很懂研发却可能不懂二次元，彼此需要学习与互补。

谭雁峰也透露，除了品牌，盛大游戏也会投资一些团队，但现阶段暂不方便透露更详细的细节。MMO和二次元是盛大游戏最重要的深耕赛道，创新品类在做研发和尝试，比如最近处于风口的小游戏，谭雁峰坦言也有布局。但他也深知小游戏用户面临留存问题，可复制性很强，但窗口期能保持多久则不好说。

“小的公司要知道能做什么，大公司要知道自己要做什么，如果都做，注意力就不聚焦了。”虽然关注了很多细分领域，不过谭雁峰说盛大的战略没那么复杂：“专注自己擅长的领域，比别人做得好一点，做得快一点。”