电竞从产业边缘走向国家支持：并不是只需要选手

来源：每日经济新闻

每经记者 牟璇 实习编辑 徐斐

电竞作为游戏产业的一个分支，已经成为其最具成长潜力的重要部分。在2018年的China Joy中，围绕电竞的话题不胜枚举。电竞产业化、电竞赛事国际化、电竞商业化、电竞衍生产业等议题也引发了我国电竞产业主管部门、全球电竞产业机构、知名电竞企业代表的热烈探讨。

与此同时，人才稀缺、没有成体系的教育机构、高校对电竞认识不到位等问题，也使得电竞人才缺乏成为制约行业发展的痛点。

事实上，电竞近两年获得了突飞猛进的发展。伽马数据发布的报告显示，2017年中国电子竞技市场规模达到770亿元，2018年预计将突破880亿元，正处于高速发展中。

与此同时，由于很多特征与传统体育竞技项目类似，电竞正逐渐被竞技体育行业接纳。2018年5月，亚奥理事会公布，六个电竞项目将作为表演项目出现在雅加达亚运会赛场，电竞运动正在迈向时代主流。

近日，国家体育总局发布了《关于举办2018年全国电子竞技公开赛的通知》，将在未来组建国家集训队。这对整个电竞形势来说，无疑会起到更为积极正向的推进作用。在迎来最好发展时机的当下，电竞也急需更正规化与专业化。

如今人才缺位成为制约电竞正规化与专业化的重要因素，人才问题也成为电竞行业发展必须解决的痛点。完美世界教育投资公司董事长王雨蕴向《每日经济新闻》记者表示，现在电竞只能称作风口，还不能叫做是产业，若想变成产业，就需要有更多专业化的人才去推动。

事实正是如此，电竞作为游戏产业的重要一块，也是当下最具备成长力的板块，但电竞行业的专业人才却几乎为零，不仅缺乏专业人才，甚至普通高校都不太理解这个行业，更别说有理解电竞的老师了。

王雨蕴提到，电竞是一个新兴体育产业，并不是只需要选手，而是需要产业链方方面面的人才，管理、运营、直转播，都跟传统意义上有所不同。“就拿直转播来说吧，跟电视台是完全不一样的，如果你不懂（电竞）甚至不知道应该什么时候切到哪个画面。”

另一方面，电竞领域的选手都非常年轻，一般在15~20岁。如何让这些年轻人不至于在这样一个看似可以快速积累财富的领域迷失，也是教育需要去做的功课。

在“学无边，合无界”游戏与电竞产业产教融合人才培养院长论坛上，KingZone综皇COO王翔就提道，“思想政治课和哲学课是我们会去开设的。因为我们发现电竞这个行业，很多人的出发点，坦白说是比较偏向于经济层面的。因为这个行业很有钱，所以就来了这个行业。但是这样会产生一些危险，在这个行业如果你成绩好的话，挣钱、成名都比较快，但接下来的路怎么走？怎么推动这个行业的发展？”

“其实有很多电竞圈的人因为做了一些不好的事情，所以直接影响了自己的前途、俱乐部的前途，甚至是给整个行业带来负面（影响），这种事情比比皆是。”王翔说道。实际上，电竞作为文化领域的一部分，既需要传统文化的传承，又需要优良品质、美好品德的弘扬，才能够让这个行业能够良性发展，不至于被称为所谓的“不务正业”而不被大众接受。与此同时，年轻人也需要社会价值和社会认同，在这些方面电竞教育要走的路还很长。