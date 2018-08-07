央行开天价罚单严惩违法支付机构：三家共被罚近1亿

本报记者 谢水旺 实习生 鲍之晗 上海报道

导读

“央行千万级罚单传递出来更重要的信号是，违法挣的所得无论多少都会被没收，另外还会在此基础上给予一定倍数的罚款，以警示支付机构不要抱有侥幸心理。”

央行正持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规行为。

8月6日晚间，央行营业管理部(北京)、上海分行、深圳市中心支行同时公布了对国付宝、联动优势、支付宝、银盛支付等多家支付机构的行政处罚信息。

其中，国付宝、联动优势因为非法交易提供支付服务等，分别被罚约4646万元、2640万元；银盛支付因违反支付结算管理规定，被罚约2248万元；支付宝则因违反支付业务规定，被处以罚款人民币412万元。

“今年对违法违规的支付行为查得很严格，处罚力度加大。”8月6日，北京一家支付机构人士告诉21世纪经济报道记者。

7月30日，央行披露，卡友支付、付临门均存在严重违法违规行为，分别被罚约2583万元、892万元；央行还要求，卡友支付退出25个地区银行卡收单业务，付临门退出四川省的银行卡收单业务。

没收违法所得并处罚款

对于支付机构来说，千万罚单已不再罕见。

8月6日晚间，央行营业管理部(北京)发布《严惩支付机构为非法交易提供支付服务的违法违规行为》公告称，对国付宝开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查；对联动优势开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。

经查实，国付宝公司和联动优势公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，客观上为非法交易提供了网络支付服务。

此外，国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定披露相关事项、未按规定存放和使用客户备付金、未留存商户档案等违法违规行为;联动优势公司还存在特约商户资质审核不严、未按规定使用客户备付金、部分支付账户未达到实名制认证要求、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

“国付宝公司、联动优势公司均引起大量举报投诉，社会影响恶劣。”央行称。

综合考虑国付宝公司和联动优势公司违法违规行为的事实、性质以及社会危害程度等具体情节，人民银行营业管理部依据相关法律法规，对国付宝公司给予警告，没收违法所得人民币22176051.47元，并处罚款人民币24286051.47元，合计罚没人民币46462102.94元，对该公司相关责任人员处以罚款；对联动优势公司给予警告，没收违法所得人民币12079185.64元，并处罚款人民币14319713.64元，合计罚没人民币26398899.28元。

同日晚间，央行深圳市中心支行公布了对银盛支付的行政处罚信息，银盛支付因违反支付结算管理规定，给予该公司警告，没收违法所得9341395.79元，并处罚款13136057.80元，罚没合计金额22477453.59元；对该公司1名相关责任人员给予警告，处以罚款合计130万元。

央行深圳市中心支行表示，经查实，银盛支付公司为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络支付业务服务；未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将支付接口转交给非法互联网平台使用，客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外，银盛支付公司还存在违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。

“央行千万级罚单传递出来更重要的信号是，违法挣的所得无论多少都会被没收，另外还会在此基础上给予一定倍数的罚款，以警示支付机构不要抱有侥幸心理，只要是不合规的交易都不能碰，而不是先挣到手再说。”8月6日，中国支付网创始人刘刚在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

支付宝称“启动整改计划”

值得一提的是，支付巨头之一支付宝也领取了百万罚单。

央行上海分行披露，支付宝因违反支付业务规定，处以罚款人民币412万元。

8月6日，蚂蚁金服相关人士回复21世纪经济报道记者称：“支付宝在第一时间启动了整改计划，目前，大部分事项都已整改完毕并得到监管认可。”

支付宝被罚这并非个例，但此次金额相对较大。21世纪经济报道记者查询发现，支付宝曾于2017年4月、2018年3月，分别被央行上海分行、央行杭州中心支行处罚3万元、18万元。

2018年7月，国家外汇管理局发布《关于外汇违规案例的通报》，其中，支付宝、财付通因违反外汇管理规定，均被罚60万元。

具体来说，2014年1月至2016年5月，支付宝超出核准范围办理跨境外汇支付业务，且国际收支申报错误，违反《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第六条、《国际收支统计申报办法》第七条，被处以罚款60万元人民币。