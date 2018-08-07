“微信卖信托”模式走红 信托资金端互联网化现生机

本报记者 张奇 北京报道

近期，“微信卖信托”引发业内关注，让陷入沉寂的信托互联网探索再次焕发生机。

信托探索互联网领域始于2015年。彼时，信托业纷纷试水，平安财富宝、中融金服、深中顺易金融服务有限公司（下称“中顺易”）先后成立，成为信托业传统“三巨头”的互联网探索先锋。

如今，信托互联网试水亦由一开始的火热到后来的冷寂，逐步回归理性。中顺易一度低调，中融金服平台关闭也让人觉得资金端互联网化前景堪忧。不过，近日“微信卖信托”的成效开始让人再度看好资金端互联网化，而被中信信托推至台前的中顺易似乎走出了另一条路径，更偏向于金融科技。

“对于信托，大家熟悉的是资管业务，事务型信托一直没有被真正理解和重视。大家通常认为事务型信托就是银信合作等通道类业务，其实事务型信托有很多种，我们主要做的是事务型信托的互联网化与系统化。”日前，中顺易CEO李峰接受21世纪经济报道记者专访时称。

一位信托公司研发人士称，信托在信息化建设方面存在短板，在新形势下，不再仅仅是信托互联网化，而是促进信托公司大力拥抱金融科技，从经营管理、产品创设、客户服务等方面提升市场竞争力。

微信卖信托

近日，微信理财通的高端专区已经开始售卖多家信托公司产品，安信信托、华宝信托、光大信托等均在其中开设了专区。

据了解，高端专区面向理财通高净值用户。如安信信托专区内产品业绩基准为7.2%-7.8%，高于货币基金约4%的收益。

一位在微信开通专区的信托公司人士对21世纪经济报道记者表示，相关产品售卖情况较好，并准备与微信理财通进行更深入合作。“通过互联网‘大拆小’是最容易想到的方式，但我们跟腾讯合作发现，按100万的门槛，并没有给销售带来太大障碍，上网的人太多了。”

前述信托公司研究人士称，目前看，信托发行和代销渠道仍较窄，微信凭借其强大的受众群体，可以起到很好的产品推荐和引流效果。微信代销是一种探索，但合规风险较高，需要监管部门给予规范和明确，否则未来发展前景仍不明朗。

理财通官方介绍称，专区内的产品由金融机构自行提供销售服务和底层资产的主动管理及风险管理，理财通仅提供技术支持服务，不参与金融产品的任何投资及管理，投资人应独立判断做出决策，自行承担投资风险。“就像我们在理财通上面开了个店，他们提供技术支持，里面是我们直销的产品。”前述在微信开通专区的信托公司人士称。

21世纪经济报道记者体验发现，进入理财通高端专区前需验证身份信息，之后进入某家信托公司专营店时，投资人首先要承诺符合合格投资者要求，才可以看到产品具体内容，包括产品介绍、信托合同及风险提示等。具体购入产品时还要经过风险测评、录音录像等。

其实线上卖信托早已有之，业内公认做得比较成功的是平安财富宝，自2014年11月份正式推出以来，用户数快速增长，截至2018年2月底，注册用户数近850万，客户人均资产51万元。

“我们现场完全按监管要求在做，流程跟监管汇报过多次。客户购买产品时直接跳转到相应公司的官网，包括数据、员工等都是完全隔离的。相当于财富宝只是一个入口，从客户看产品详情开始就已经是对应公司的人在负责了。”一位财富宝负责人称。

前述信托公司人士称，平安财富宝上线的产品不止信托计划，还包括私募等其它类型产品。“但这种模式不具有太强的可复制性，因为平安集团体量够大、产品够丰富；对我们来说，跟BATJ合作较为合适。”

信托账户体系探路

由于在股权层面引入了互联网公司，中顺易成立时便给人诸多期待。“我们走了一些弯路，探索了两年半时间后才开始正式对B端，一开始是对C端，而对C端自建场景需要大量成本投入，包括流量导入、产品开发等。”李峰称。

与中顺易一样走过弯路的还有中融金服。2015年中融金服上线，开创金融产品增信融资模式，不过此后由于业务模式调整等原因，平台于2017年4月1日正式停止访问。中融信托表示，调整后改由其他方式继续在互联网金融、金融科技领域进行拓展。

而中顺易在定位调整后也走上了金融科技的道路，其主要产品之一是信账宝账户系统。“去年定位调整后就开始柳暗花明，今年增长明显加速。”李峰称。数据显示，信账宝2017年8月份上线以来，目前中顺易累计交易量已突破300亿，累计交易账户数突破70万。

李峰称，信账宝账户系统是以信托法理为依据开发的集权益账户、财产账户和资金账户功能为一体的综合金融账户。

“这种提供账户服务的方式偏向金融科技，与我们将产品通过互联网售卖模式不太一样，其竞争力有待进一步观察。”前述信托公司人士称。

在李峰看来，信托具有财产独立性、破产隔离等其他金融子行业所不具备的制度优势，这种优势通过金融科技服务得以较为充分地发挥，中顺易未来发展程度主要取决于场景的拓展和金融科技B端市场的量级。

举个例子，在共享单车押金管理解决方案中，可以依托于信账宝为共享单车公司开设专门的信托账户，用于管理用户缴纳的押金、保证金等。李峰称，这种做法最大的优势是，信托制度具有风险隔离和破产保护功能，即使信托公司和商户都破产，客户的资金也将受到保障，债权人无权对信托专户中的资金主张权利，从而解决客户与商家之间的信任问题。