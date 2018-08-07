一周暴跌14% “币”、“链”背后的比特币去往何方

本报记者 翟少辉 深圳报道

“顾客们不能通过比特币买‘星冰乐’。”星巴克公司在8月5日表示。

尽管仅仅2天前，CNBC还曾以“星巴克和微软的新合作将使得用户可以用比特币买‘星冰乐’”为题，对纽交所母公司洲际交易所联合星巴克、微软和波士顿咨询（BCG）的一项合作进行了报道。

“非常有必要澄清的是，我们不会在星巴克接受数字资产。”星巴克公司一位发言人5日对媒体表示，该项合作旨在将比特币等数字资产换为“可以在星巴克使用的”美元。

近期，在经历了十分短暂的“回暖”之后，比特币为首的加密货币再启“过山车”式暴跌，从位于8200美元以上到跌破7000美元仅用时不到一周，跌幅超14%。

“链”、“币”之争

星巴克8月3日的公告原本被认为是对数字货币市场的重大利好，BK Capital Management创始人Brian Kelly更是通过CNBC表示，这是“比特币的年度最佳新闻”。

星巴克在公告中表示，洲际交易所已宣布计划成立一家新公司Bakkt，与星巴克、微软、BCG等公司合作，建立一个允许用户和机构购买、出售、持有和使用数字资产的全球性无缝网络。

不过这一利好并未体现在价格上，有分析认为，这是由于加密货币市场有大量的交易在场外进行造成的。

“我也许不该再谈论比特币了。”摩根大通CEO Jamie Dimon在最近一期哈佛商业评论中表示。在他看来，比特币与黄金和法定货币不同，后两者有法律的支持及完善的监管体系。不过Dimon也表示，区块链是真实的，其看好这项技术。“我们正在对其进行测试，并会将它应用在一大堆的事情上。”他表示。

“币”、“链”是否可分的争论早已存在，在资深区块链研究人士于佳宁看来，“分离”和“不可分”的观点都有些绝对，“token”是“链”本身的一个技术元素。

“不管是有币还是无币的区块链，在技术层面都会有token要素。”他对21世纪经济报道记者说，“所谓有币和无币的差异，并不是token是否存在，而是要不要把它价值化，变成一个很明确的价值载体。”

于佳宁认为，区块链主要是适用于大规模协作场景，参与的主体越多、关系越复杂、相互之间的信任程度越低，就越需要区块链来实现信息的同步和可信化，使各方达成可确信的一致，并避免欺诈出现。

“从技术层面看，它其实是为这种多方协作、弱信任的场景来提供一种新型的信息化手段，过去需要通过邮件、电话反复确认的东西，现在能够快速地在交易中同步得到确认。”他说。

在他看来，是否需要把token价值化，取决于具体的应用场景。“在一些参与主体数量较少、协作关系较明确的环境下，本身通过技术运用已能实现高效协作，不太需要额外的激励因素来保障体系运作，所以就不一定非要引入有价值token的因素。”他表示，“这种情况，主要是利用区块链技术把这个协作体系高效化、可信化。”

而一些缺乏已有的协作关系的场景则有所不同。举例来说，如果要构建一个大规模的带宽共享网络闲置带宽的系统，鼓励大家将闲置的带宽让渡给附近的人使用，这就不仅是推动协作，而是创造协作。“这就需要新型的激励体系。”他表示，“我认为，在原有的协作不太确定，需要大规模激励参与者，创造复杂协作体系的场景下，还是需要token价值化的。”

此外他还指出，区块链可以在低流动性的“固态”资产（包括版权证书、大宗贸易提单等）向高流动性的“气态”资产的转变中发挥作用。“过去国际贸易中的一些提单就是一张纸对应价值几个亿的大宗商品，价值凝聚在这张纸上。”他表示，“这风险很高，且流动性严重受到了载体的限制。”

在于佳宁看来，仅通过技术层面把资产“数字化”，不改变资产的流转和运作机制，其本质上还是“纸”，实际意义有限。“而token对应的是一套新型的交易和定价体系，实现的资产的可拆分、可转让，避免重复质押或双重支付等问题。”他说，“不仅从技术上增加资产的流动性，更是通过新型的定价体系实现全新的定价和流转机制。”

不过于佳宁认为，相较于“币”，用“有价通证”形容token或许更为合适。“token和coin是两种东西，虽然在技术上有相似性，但从价值认同和使用场景上说完全是两样东西。”他表示。

借ETF打场“翻身仗”？

近日，专门跟踪比特币区块链转账数据的区块链媒体哈希派指出，在2018年7月，往往代表着“币市”的主力动向的比特币大额异常转账突然明显增多。

该区块链媒体认为，这些频繁的超大额比特币提现转账多为相似的直线形一对一转账操作，很可能是“大佬囤币”行为，其诱因很可能是业内人士对比特币ETF可能获批的判断。

广州互联网金融协会会长方颂对21世纪经济报道记者表示，目前从美国的情况来看，比特币ETF获得通过的概率确实在逐渐增大。在他看来，比特币为首的数字货币背后庞大的既得利益者队伍会不遗余力地对此进行推动，其中既包括持币者，也包括现有的交易所。

“此外，上ETF的确有助于比特币监管的规范，尽管这存在矛盾。”方颂表示，“SEC认为比特币的监管不够规范，垄断始终无法排除，所以不允许上ETF，但是不上ETF，这些问题解决起来会更困难。这就取决于，比特币的持有者和交易所会不会愿意为满足SEC的要求来不断作出调整和改善。”

对于此种“矛盾”，苏格兰皇家银行创新顾问王盛泽同样表示了认可。“合法了会有助于这个市场快速成熟并方便监管，也可以吸引更多的机构投资者。”他说，“但SEC也知道一旦批准（ETF），大批‘韭菜’和大佬入场，如若出现危机，或者太多大佬‘高位套现’，这一市场则可能崩溃。”

在他看来，SEC一直没有给比特币ETF“开绿灯”的核心原因正是在于担心比特币价格太容易被操纵。“而且现在很多在正规金融市场被禁止的行为，在这一市场却被复制。”他补充说，“比特币还是需要证明自己的稳定性，否则SEC不敢允许比特币ETF。”

王盛泽认为，理论上比特币ETF在未来应该是“会出现的”，但这有赖于监管的统一和到位，交易所的相关规则能够使人满意，且有足够多的大户和机构投资者推动市场交易量的提升，“让操纵市场的法律和经济代价都变得特别大。”

于佳宁也对记者指出，以比特币为代表的数字资产有望在未来进入到传统的资产配置领域，但同时，该市场目前确实还处于比较早期的状态，存在市场操控等问题。

在他看来，受价格波动较大、链上支付成本过高等因素制约，比特币依然主要应当是一种价值储藏手段，而非支付方式。“它整个网络就不是为小额价值流转支付而设计的，虽然它也有一些新的解决方案，但这些方案也会带来新的风险。”他说。

方颂则分析称，比特币ETF能否获得通过取决于利益的博弈结果。“巴菲特和芒格就坚决反对比特币，认为它不可能产生价值，只能寄希望于更多人以更高的价格去接盘，这样的观点其实也代表了相当一部分的稳健派的投资观点。”方颂表示，“这还是要取决于主流人群对数字货币未来发展的态度。”