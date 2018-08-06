人民日报评论：“电竞国家队”的英雄帖 你敢接吗？

文 | 盛玉雷

睡前聊一会，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。今天我们来说说游戏，聊聊电子竞技。

很多人都玩过游戏，尤其是时下，今晚“吃个鸡”，明天“升颗星”，后天“排个天梯”……各种竞技游戏填补了不少玩家的闲暇时光，Wings、RNG、OMG等战队的夺冠瞬间也令人激动不已。如果告诉你，打游戏还可以为国争光，不知道电脑前、手机旁的你是否也会跃跃欲试？

就在不久前，国家体育总局发布《关于举办2018年全国电子竞技公开赛的通知》，将《绝地求生》列入表演赛，《英雄联盟》《星际争霸2》《炉石传说》列为正式比赛，总决赛的冠亚军将取得国家集训队资格。联想到2022年的亚运会上，电竞项目将以正式比赛项目的身份登台亮相，“电竞国家队”的说法不胫而走，更让玩家打开了遐想空间。

德国哲学家伽达默尔在《真理与方法》中写道，游戏是为观看者而表现，只有在观赏者那里才赢得完全意义。实际上，电子竞技早在2003年就已经列为正式体育竞赛项目，一直朝着职业化、规范化方向发展。从世界性大赛到区域性比赛，从综合性赛事到单项性角逐，从职业联赛到常规比赛，截至目前，中国的电子竞技已经形成了涵盖游戏厂商、电竞俱乐部、职业选手、游戏解说、直播平台等在内的完整产业生态，走进了更多人的生活。

在电子竞技的火热行情下，有玩家表示终于可以“扬眉吐气”了。为什么会憋着一口气？因为在很长一段时间里，打游戏都被认为是不务正业的表现，游戏里的热血似乎很难与现实中的一些质疑良性互动。电子竞技的异军突起，恰恰打破了两个世界的隔膜。收看一场场比拼手速和脑速的赛事，观众逐渐领略到一种全新的竞技激情；回顾千亿左右规模的发展历程，市场突然闯入了一片广阔的数字蓝海。近些年来，无论是“电子竞技运动与管理”进入高校专业目录，还是各路资本竞相涉足电竞行业，这些举措都在表明，游戏不仅可以是消遣爱好与消磨时间的娱乐方式，也可以成为集智力与艺术于一身的体育运动。

电竞可以替游戏正名，却不能为游戏冠名。就在今年6月，世界卫生组织宣布把“游戏成瘾”列入新版《国际疾病分类》，引起了广泛讨论。倘若有人以投身电竞之名，行沉迷游戏之实，显然背离了政策初衷。严格意义上说，电竞只是游戏的子集，是游戏产业化、职业化的表现。如果将电子竞技等同于沉迷游戏，既夸大了游戏的负面作用，抹杀了休闲的乐趣，也否定了竞技体育的独特魅力，唐突了选手的付出。正如一位职业选手所言，“职业电竞的门槛看起来好像很低，好像只要有一台电脑，任何人都可以成为职业选手。但想成为一名职业选手，可能比考上名校都要难。电子竞技需要的是持之以恒，要耐得住寂寞。‘学习不好就去打电竞吧！’这种想法是完全错误的。电子竞技不是退路，它同样需要天赋和无限的努力。”

职业电竞的门槛不是一台电脑、一条网线那么简单，而是需要灵光一闪的天赋、持之以恒的努力和精妙绝伦的配合。与普通玩家的随心所欲相比，职业选手的操作往往是遵守规则与执行纪律的结果。每一个精准的布局都是战略思考的集合；每一个“灵性”的走位背后是无数次的反复尝试。一旦缺乏自控、缺少奋斗，也就不可能成为一名合格的“头号玩家”。

当然，电子竞技迎来了春天，但前景却依然充满挑战。赛事奖金水涨船高，俱乐部工资能否跟上？黄金年龄如此短暂，巅峰退役出路如何？游戏市场风云突变，拿手游戏人气不再怎么办？从某种意义上来说，举办国家层面的比赛、组织国家水平的集训，是电子竞技从小众走向大众的转折，也是开启制度化、体系化保障的起点。这无论对电竞行业还是电竞选手来说，都是幸事。

选择电竞，在游戏的擂台上激情飞扬，何尝不是另一种成长的书写？正如一部电竞纪录片的旁白，“这里有欢笑也有泪水，这里有梦想也有现实。有人抽身离开，也有人踏梦前来。电竞意味着什么？Nothing，Everything。”

这正是：集训公开招揽，国家荣誉在肩。不做网瘾少年，电竞梦想扬帆。

各位晚安。