证监会：巨人网络发行股份购买资产事项10日上会

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新浪科技讯 8月6日晚间消息，证监会发布公告称，将于8月10日召开2018年第38次并购重组委工作会议审核巨人网络发行股份购买资产事宜。

今日早些时候，巨人网络确认，其以305亿收购Playtika项目将进入中国证监会并购重组委审核阶段，于今日开市起停牌。

以下为公告全文：

并购重组委2018年第38次工作会议公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年8月10日下午2：00召开2018年第38次并购重组委工作会议，现将参会并购重组委委员及审核的并购重组申请人公告如下：

一、参会并购重组委委员（按姓氏笔画排名）

田正大、李惠琦、胡华勇、焦晓宁、冀洪涛

注：王传军委员、刘乃生委员、姜诚君委员、姜翼凤委员、郭文委员、徐萍委员、徐建军委员回避；田轩委员、江禹委员、陈瑛明委员、肖力委员、张浩委员、欧阳西委员、梁跃军委员出差；顾军锋委员其他会议无法参会。

二、审核的并购重组申请人

巨人网络集团股份有限公司（发行股份购买资产）

三、相关并购重组申请人已向我部出具《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。

上市公司监管部

2018年8月6日