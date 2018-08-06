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重庆一外卖骑手因配送费低罢送 被平台封号两百多年

重庆一外卖骑手因配送费低罢送 被平台封号两百多年
2018年08月06日 19:40 重庆日报
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　　“饿了么”沙区外卖骑手罢送,被封号200多年

　　“您已被限制接单，无法开工。2286年11月21日01：46可恢复接单。”近日，骑手李先生收到了“饿了么”接单软件发来的提醒。这意味着，李先生的账号已经被封停，直到200多年后才能解封。

　　对骑手而言，平台账号被封停后果很严重：不仅无法开工，账号里的钱也无法取出来。

　　账号为啥突然被封停？李先生说，最近订单的基础运费太低，他觉得入不敷出，罢送了两天。而在“饿了么”官方发布的相关规定中，并未写明不开工就要被封号。

　　“饿了么”外卖骑手罢送

　　最近一段时间，重庆沙坪坝区的不少市民反映，通过“饿了么”平台下的外卖订单，经常因为超时收不到货，吃个饭要点好几次餐。

　　“点了餐，送不来，又要再去点。”住在沙区重大C区附近的市民颜先生称，有时一天两个单子都被超时取消，中午点的餐过了下午一点都送不来。

　　点了餐，为什么收不到货呢？我们找到了市民所说的那家订餐餐馆。餐馆经营者告诉记者，这两天生意很不好做，因为骑手接单量很小。

　　记者在另一家餐馆了解到，这两天，餐馆直接歇业了，原因是“做出来的东西送不出去”。

　　外卖点单，消费者收不到货，商家订单减少甚至直接歇业，这背后的原因是什么？记者了解到，这与沙坪坝区“饿了么”外卖骑手罢送有关。从前天开始，沙坪坝区“饿了么”平台的外卖骑手陆续开始了罢送。

　　8月4日上午，记者在沙中路附近见到了这些罢送的骑手。他们告诉记者，之所以罢送，原因是“饿了么”外卖平台的基础配送费一降再降，从去年的每单6元多，降到了现在的每单4元多。

　　基础配送费下降，直接导致外卖骑手的收入降低。骑手们说，每天的收入从以前的200-300元，降到了如今的100多元。

　　“跑单的，都是外地人，还要租房子。”骑手方先生说，去年夏天，他跑得好的时候，每个月能收入七八千元，而如今每个月只有3000多元，“每个月还要付房租，加上每天至少20块钱的油费、热天买水消暑……林林总总算下来，实在赚不了什么钱。”

　　骑手们说，除了配送费减少，“饿了么”平台高温补贴的发放也是个大问题，“中午1点以后，高温补贴就没有了。”

　　部分人被平台封号200多年

　　骑手们告诉记者，到目前为止，大部分骑手都没有接单。没人送货，消费者和餐馆之间的纽带自然就断了。有骑手告诉记者，因为罢送，部分骑手受到了“饿了么”平台的惩罚，平台账号被封，而且一封就是200年。

　　被平台封号的骑手李先生说，7月末，因为基础配送费问题，他没有接单。8月2日，他突然发现自己的平台接单软件无法接单了，系统提示“您已被限制接单，无法开工。2286年11月21日01：46可恢复接单”。

　　“平台账号被封，不仅无法开工，而且连账号里的钱也取不出来了。”李先生说，他的平台账号里还有300多元钱，还有其他被封号者，账号里还有2000多元。

骑手李先生被“饿了么”限制接单骑手李先生被“饿了么”限制接单

　　区域负责人回应： 钱能取出来，其他一概不知

　　针对这些问题，记者联系上了“饿了么”外卖平台沙坪坝区站长许先生。许站长称，平台里的钱是可以取出来的，但具体怎么取，许站长没有回答。

　　对于账号为何被封停，许站长称不是他在操作，具体是怎么回事他也不知道。他表示，被封账号者肯定是做了违反规则的事情，但具体是什么事情，他表示不清楚。

　　随后，记者查询发现，“饿了么”针对骑手发布的《秩序型规则》中，并没有写明外卖骑手不接单要被封号。许站长说，他不便透露平台的情况，记者可以和平台公关部联系，但他不愿意提供平台公关部的联系方式。

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