直击|京东金融回应遭遇挤兑危机：报道截图系伪造

新浪科技讯 8月6日晚间消息，今日，有传言称京东金融遭遇挤兑危机，对此，京东金融回应，称经与相关机构查证核实，网上传播的报道截图系伪造，京东金融已经取证并向公安机关报案。

京东金融表示，公司运营正常，后续将进一步更新对该伪造新闻、谣言传播事件的公安立案、侦查的相关进展。

以下为针对“京东金融遭遇挤兑危机”虚假新闻的声明：

8月6日中午，我司发现题为《搞事情！？京东金融遭遇挤兑危机》的报道在网上传播，经与相关机构查证核实，真实情况如下：

1、与《证券日报》核实，该报道截图系伪造，该社从未采写此内容。

2、与《网易财经》核实，该网站并未转载上述虚假新闻。

3、京东金融已经取证并向公安机关报案，用法律手段维护自身合法权益。

4、证券日报社高度重视此事，已发布官方澄清声明（附后）。

京东金融是一家与持牌金融机构深度合作的科技公司，始终信守正道成功。京东金融持有基金代销牌照、保险经纪牌照，产品均为来自于基金、保险、银行等各大金融机构提供的、符合监管要求的标准产品。

京东金融运营正常，后续将进一步更新对该伪造新闻、谣言传播事件的公安立案、侦查的相关进展。