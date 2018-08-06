直击|小桔车服融资内幕：滴滴不接受保底决定自己投

相关新闻：

直击|滴滴车服平台升级为小桔车服 获注资10亿美元

新浪科技讯 8月6日晚间消息，滴滴今日宣布旗下汽车服务平台升级为“小桔车服”公司，并向后者注资10亿美元。陈熙出任小桔车服公司总经理，向滴滴总裁柳青汇报。据接近滴滴的消息人士透露，原本滴滴计划对外公开融资，但临时决定自己投，原因是滴滴不接受部分投资人的保底要求。

《财经》上个月报道称，滴滴正计划分拆其车服业务，这次分拆是为滴滴的上市计划做准备。滴滴车服准备以约30亿美元的投前估值，融资10-15亿美元。软银是意向投资者之一，不过最终方案尚未完全敲定。而今天滴滴宣布独立注资小桔车服，意味着滴滴最终放弃了引入外部投资人的计划，而是选择自己投资。

“刚接到通知，很意外”，上述人士称，“已经做了两个多月的工作，半个月前过了投委会，一周前就做好了签约准备，但滴滴临时决定自己投，非常突然。”

他解释称，滴滴最终放弃外部投资的原因是：“部分投资人希望滴滴对小桔车服进行保底，这种做法虽然很常见，但滴滴最终决定与其保底不如自己投。而且车服业务增速非常快，滴滴认为原定的融资计划过于保守，可能想再等等。”

据悉，分拆交易中的担保条款很常见，甚至是行业惯例，比如百度金融、京东金融、京东物流等从母公司拆分的案例，均有一定程度的保底条款， 投资人希望母公司出面背书，比如需要明确的上市计划、多年无法上市的情况下做出赎回承诺等等。

上述人士向新浪科技确认，滴滴的确从4月起就着手和外部投资人沟通，但最初开放的额度区间为5-7亿美元，后扩充到10亿美元，并非媒体报道的10-15亿美元区间。

滴滴于2018年4月宣布成立汽车服务平台，该平台隶属于滴滴快捷事业群，整合了原汽车后市场、运力中心、海浪（租车业务）和优步等多个部门人员，整合后下设业务包括——加油、维保、汽车开放平台和分时租赁。滴滴当时披露的数据称，车服平台覆盖了200多个城市、5000多家合作伙伴和渠道商，年化GMV超过370亿。

小桔车服今日也披露了其最新的业务数据，年化GMV已突破600亿元，覆盖城市 257个、7500余家合作伙伴和渠道商。三个多月的时间，年化GMV比刚成立时的370亿增长了62%。

此前《财经》还报道称，滴滴车服业务可以看做是滴滴在出行以外第二大具有想象空间的业务，是在一站式出行平台的基础上进一步以车主和汽车为中心深耕服务，向产业纵深前进一步。但此前一直没有完成剥离的原因是，短时间难以独自盈利。

“虽然有声音认为，滴滴分拆车服是为了把不盈利和亏损业务剥离出去，将优质业务打包上市。但实际上，车服业务本身就是滴滴整体财务报表的一部分，所谓的分拆或者剥离并不符合逻辑。此外，小桔车服板块四大业务中，除维保外，其余三个都是相对轻资产的平台模式起家，资产规模并不大，商业模式也不涉及补贴，重线下和重资产是不同的概念”，该人士分析称。

滴滴CEO程维今天在小桔车服成立时也表示：“小桔车服的成立是滴滴洪流战略落地的重要举措”。这里的洪流战略，指的就是滴滴在完善围绕乘客的一站式出行平台的基础上，进一步建设围绕车主和汽车的一站式服务平台。

对于上述传闻，滴滴方面则对新浪科技回应称，滴滴对小桔车服的投资决定符合滴滴、公司股东以及用户的利益，不对其他传闻做任何评论。（张俊）