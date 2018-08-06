区块链变冷现两难：招人难、融资难

来源：人民网-国际金融报

区块链热潮在今年上半年一度走冷，由于币价下滑、融资降低，整个行业都处于低迷状态之中，人才市场也自然回归理性。

8月1日，前程无忧、智联招聘等网站发布了上千条和区块链息息相关的岗位招聘信息，包括区块链产品经理、区块链运营总监、区块链技术专家和区块链财经编辑等。

《国际金融报》记者发现，和今年年初区块链人才招聘热潮相比，这次招聘提供的薪酬呈现明显下滑，其中，一家公司招聘区块链技术专家，月薪为4万-5万元，而早前10万元月薪求人才并不鲜见。至于区块链财经编辑，给出的薪酬为0.8万-1.6万元，这与年初6万元月薪招区块链编辑也存在显著差距。此外，多名区块链项目负责人向《国际金融报》记者表示：“一直招人，但招不到。”

业内专家分析表示，区块链热潮在今年上半年一度走冷，由于币价下滑、融资降低，整个行业都处于低迷状态之中，人才市场也自然回归理性。

招人难

在招聘网站发布大量区块链人才招聘信息的背后，是整个行业对人才需求表现出来的渴望。

琳达（化名）是一名招聘网站的猎头，最近这半年她工作的重心有所变化，一方面签约了不少新创的区块链公司，另一方面也在为合作企业物色各种各样的区块链人才。

“每天的工作犹如大海捞针，但凡看到简历信息里有区块链一词，就马上打电话过去了解情况。”琳达对《国际金融报》记者表示，“企业频繁发布对区块链业务人才的需求，技术、研发、运营、媒体，方方面面都需要，但招聘难度很大，不好招。”

一家今年4月份刚刚成立的区块链公司联合创始人李鑫（化名）对记者表示，他们从成立之初就在招聘区块链记者，但到现在没有招到合适的人。“有经验的基本上不会来，都想着自己创业，毫无经验的要看对方有没有激情和学习能力，我们一直在筛选。”他常常疑惑，是否自己对新人的要求太过严苛。

然而，对实际能力的看重愈发成为区块链公司的一个理性选择。李鑫介绍，现在的选择是宁缺毋滥，经历了一波狂热之后，目前行业基本形成了一个共识：人要招，但要招真正能干事的人。

Hello EOS创始人梓岑对《国际金融报》表示：“由于竞选EOS超级节点，这段时间我们一直在招聘技术岗和采编岗，但都还没有招到。”

比特币交易网COO 、区块链行业投资人王青云也向记者叹息，“人才难寻。”

北京大学新一代信息技术研究院金融与科技研究中心主任董宁对《国际金融报》记者分析表示，行业正在回归理性，在浪潮刚刚兴起之时，很多企业、创业者、从业人员都蜂拥而至，这是任何行业的常见现象。但只有行业内相对具有底蕴的公司和人才才能对区块链技术和应用有深度的了解。

董宁认为，区块链正在逐渐散去此前因浮躁带来的泡沫，首当其冲体现在对人才的选择上，“真正的人才成就真正的区块链企业，最终留下来的都是这个行业最具价值的人和企业”。

回归正常

李鑫、梓岑纷纷向记者表达对人才的需求，但他们同时表示不会给出“人们想象中的那样高价”。

李鑫透露，目前招聘区块链记者，开出的月薪是7000元-2万元。

梓岑也表示，“技术岗位2万-3万元，采编岗1万元上下。”在他看来，区块链人才岗位薪酬如果远超互联网，并不合理，因为他认为区块链公司的造血能力并不比互联网企业强。

一家区块链企业的相关负责人告诉记者，他们正在招聘海外运营岗位，要求“要懂区块链、要会英语、会设计、懂运营以及海外的电报等”。但开出的价格只有8000元-12000元。

“我们这里是一包揽，啥活都要干。”这名负责人表示。

记者发现，这样的现象在目前的行业内普遍存在。

8月1日前程无忧和智联招聘发布的区块链人才招聘信息显示，一名区块链产品经理要做“平台功能架构、流程设计和原型设计；完成产品界面设计；负责产品开发项目周期；参与产品市场推广方案制定并辅助运营工作等”，实际上身兼设计、品牌、运营等多重角色。

从此次发布的岗位薪酬来看，整个行业都呈现明显下滑的现象。其中，区块链产品经理月薪1.5万元-2.5万元、运营总监（区块链方向）2万-2.5万元、C++高级开发工程师（区块链方向）2万-2.5万元、区块链技术专家 4万-5万元、区块链财经编辑 0.8万-1.6万元、区块链工程师2万-2.5万元。

公开报道显示，此前技术岗位月薪逾10万元是行业常态。

区块链媒体共享财经创始人史青伟对《国际金融报》记者表示，三四月份高薪招记者，开出了月薪3万-4万元，现在依旧在招人，但薪酬已有所下调。

炫生活区块链研究院院长程东在接受《国际金融报》记者采访时表示，这段时间由于国家对ICO进行严厉管控，发币的项目大幅度减少，而且目前ICO项目存在高度同质，简单进行代码复制、修改就能上线等问题，这对行业产生了较大的冲击。

“还有，当前有很多培训机构正在大量培训一些技术门槛不高的课程，输出的应用层开发人员大量增多，造成供给变大，而需求却在减少，所以薪酬降低也是很自然的事。”程东如是表示。

融资遽减

上海金融与法律研究院执行院长傅蔚冈认为，目前区块链的实际应用依然较少，在经历泡沫之后，资本正处于退潮期。

王青云也对此感受颇深，他对记者透露，“春节前后区块链最火热时，随便做一个区块链媒体就能估值3500万―6000万元，项目融资往往非常顺利，招人也就大手大脚。但是现在不行，没有人愿意投了，我一个朋友做了一个区块链项目，希望融资2000万元，但没有投资方愿意接洽。”

ICOdata.io的一份数据报告显示，2018年1月-7月，全球ICO融资额度呈现总体下滑的趋势，分别为15.22亿美元、12.73亿美元、10.51亿美元、5.64亿美元、8.84亿美元、9.09亿美元和1.07亿美元。经核算，7月全球ICO融资总额与1月份的数据相比，减少了92.97%。

同时，币市的行情也低迷乏力。

数字货币行情网站非小号显示，从今年1月到7月，比特币价格经历大幅下滑，1月最高峰时，比特币价格曾达到17389美元，约合人民币逾11万元，比特币总市值也达到2919亿美元。然而，在随后的跌落之中，其价格曾下跌到仅剩1月价格的零头。截至记者发稿时，比特币价格为7661美元，总市值仅为1316亿美元，较之1月份，跌幅达到54.9%。

而由于受比特币锚定货币影响，其他主流数字货币如莱特币、以太币等均呈现类似走势。多名业内专家分析认为，币市行情下挫，带动整个区块链市场下滑，这也是区块链人才价格降低的主要原因。