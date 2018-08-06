新京报快讯（记者许雯）二季度全国政府网站抽查情况今日出炉。结果显示，今年第二季度，国务院办公厅政府信息与政务公开办公室随机人工抽查各地区和国务院部门政府网站441个，总体合格率96%。

全国政府网站数量三年内降7成

统计数据显示，自2015年8月，首次全国政府网站统计摸底至今三年来，全国政府网站“瘦身”效果明显。

截至今年6月1日，全国正在运行的政府网站22206家，较2015年8月84094家政府网站相比，降幅约73.59%。

其中，县级以下政府网站数量锐减，从2015年的52838家精简至今年2季度的1183家。市级部门政府网站数量几近减半，从21835家降至13614家。

北京等22地区政府网站抽查合格率100%

通报显示，今年第二季度，国办信息公开办抽查的441个政府网站中，北京等22个地区政府网站抽查合格率为100%；北京、天津、江苏、浙江、山东、湖南、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海连续四个季度抽查合格率达100%。

从各地区和各部门自查情况看，今年二季度共抽查政府网站12286个，占运行政府网站总数的55%，总体合格率97%，创历史新高。

同时，各地区、各部门继续加大对不合格政府网站责任单位和相关人员问责力度，共有300人被问责。

个别政府网站首页长期不更新

抽查共发现16家政府网站存在突出问题。其中，国家林业和草原局“美丽中国网”、“国家民委网站办公厅子站”首页长期不更新，“国资委建材离退休干部局网站”首页长期不更新且发稿日期造假，河北“张家口市交通运输局”网站互动交流栏目长期不回应。

抽查还发现一些网站办事服务水平不高。本次抽查的441家网站中，约10%存在办事指南信息不完整、不准确；约24%存在搜索不准确、不实用，甚至没有搜索功能，如“住房和城乡建设部”网、“国家粮食和物资储备局”网等。

部分政府网站互动栏目长期不回应

检查发现，大部分政府门户网站都开设了互动交流栏目，及时回应公众关切，但仍有部分政府部门网站未按要求积极开展互动交流。如福建省“莆田市水利信息网”、河北省“张家口市交通运输局”网、广西壮族自治区龙胜各族自治县“龙胜教育信息网”互动栏目长期不回应。

此外，政务新媒体运营管理有待加强。抽查发现，不少政务移动客户端内容长期不更新、功能不可用，公众评分和下载量较低；个别政务微博、微信公众号等发布信息不认真、不严肃，对网友咨询回复敷衍了事，甚至出现“雷人雷语”。