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谷歌与BlockApps合作 着手开发自家BaaS平台

谷歌与BlockApps合作 着手开发自家BaaS平台
2018年08月06日 15:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月6日下午消息，谷歌正在与一家拥有区块链即服务（BaaS）平台的公司进行合作。这家公司名叫BlockApps，公司提供的其他产品还有STRATO平台。借助此次合作，谷歌正涉足以前没有尝试过的领域，并可能很快会着手开发自己的BaaS平台。通过此举，谷歌将加入微软IBM亚马逊等巨头们的行列，后者这些公司已经有自己的BaaS解决方案并在该领域用有一席之地。

　　谷歌一直非常热衷于投资区块链。根据CB Insights的说法，只有日本的SBI控股公司能够击败谷歌在区块链的投资。自2012年以来，谷歌一直积极投资区块链。最近，谷歌已经与不少合作者建立合作。有些合作关系旨在帮助公司在谷歌云平台（GCP）上应用分布式分类账技术（DLT）。

　　谷歌云的金融服务主管伦纳德·劳（Leonard Law）表示，数字分类账技术具有巨大的潜力，可以为金融领域之外的用户提供服务。他还表达了为GCP带来开发人员工具这一决定的喜悦之情。

　　BlackApps公司的STRATO平台适用于需要为各种业务需求测试区块链应用的企业。BlockApps的首席执行官Kieren James-Lubin表示，他们非常高兴能够将自己的平台与谷歌云服务整合。他说，有了这样的合作，他们非常期待服务于GCP的新老用户，同时继续寻找更好、更有效的区块链解决方案。

　　用户可以轻松测试Hyperledger Fabric和以太坊协议是否已经正确集成到GCP市场。这将自然而然地为用户使用谷歌的开发者工具带来极大的方便，并为谷歌云平台带来前所未有的优势。无疑，这将进一步巩固谷歌在区块链地图领域的地位。(木尔)

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