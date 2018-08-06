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直击|摩拜单车发布全国免押金数据：月新增千万用户

直击|摩拜单车发布全国免押金数据：月新增千万用户
2018年08月06日 14:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月6日下午消息，摩拜单车今日公布无门槛免押金成绩单：大数据显示，自实施免押金一个月以来，新增了千万注册用户；北京、上海、深圳、广州四城免押金骑行人数排名全国前四。

　　7月5日，摩拜单车宣布开启全国范围内无门槛免押金，新老用户均可享受。截止目前，超过2亿用户享受到摩拜无门槛免押金骑行服务；这些用户累计骑行约1.5亿公里，可减少碳排放达1.8万吨；月新增千万用户注册使用摩拜。

　　数据显示，北京、上海、深圳、广州四城免押金骑行人数位列全国前列；北京、上海、成都、广州、天津新增订单数排名全国前五；德阳、太原、德州、西安、黄冈等地单月人均骑行次数排名全国前五。

　　摩拜大数据平台的分析显示，免押金用户中，男性占61.39%，女性占38.61%；免押金后，16岁-25岁的新用户增长最快，55岁以上人群增长幅度次之；数据还显示，免押金骑行主力军为35岁以下人群，占到免押金总人群的7成。

　　此外，为提升用户体验，遏制二维码破坏、车辆私占的问题发生，摩拜单车还宣布应用“免扫码解锁”单车的功能，用户只需将摩拜app升级到7.9.0以上版本，打开蓝牙，手机靠一靠车锁即可解锁，微信小程序亦支持此功能。此外，摩拜正在推行共享单车全生命周期管理计划，确保废旧单车100%回收再用。(张俊)

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