直击|滴滴车服平台升级为小桔车服 获注资10亿美元

新浪科技讯 8月6日下午消息，滴滴出行今日宣布，经过四个月的试运营，公司旗下汽车服务平台正式升级为“小桔车服”公司，原滴滴汽车服务平台总经理陈熙出任小桔车服公司总经理，向滴滴总裁柳青汇报。

滴滴出行同时宣布，将对小桔车服公司投资10亿美元，以支持其为包括滴滴车主在内的全社会车主提供一站式汽车服务。

滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维表示：“小桔车服的成立是滴滴洪流战略落地的重要举措，也是滴滴在支持新业务发展过程中机制创新的一次尝试。滴滴坚信，只有服务好车主才能服务好用户，未来滴滴将继续和汽车产业链伙伴一起合作共赢，共同建设面向未来的交通和出行服务新生态。”

今年4月，滴滴正式成立汽车服务平台，旗下涵盖汽车租售、加油、维保及分时租赁等多项汽车服务与运营业务。随着汽车服务平台升级为小桔车服公司、及“小桔有车”、“小桔加油”、“小桔养车”等品牌的同时启用，小桔车服将以统一的品牌形象服务车主群体。

据介绍，小桔车服旗下包括以下业务：小桔有车通过整合车源及金融资源，为车主提供汽车租售服务；小桔加油以流量和专业运营能力赋能油站，为车主提供加油服务；小桔养车为车主提供专业服务，目前已在华东、华南7个城市落地；分时租赁业务以出行场景、品牌及汽车运营能力为依托，为用户提供短时自驾租车服务。

滴滴方面称，目前小桔车服的年化交易额已突破600亿元，覆盖城市257个、合作伙伴和渠道商7500余家。(张俊)