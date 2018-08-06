重庆破微信股票诈骗案:涉案超1.3亿 抓获410名嫌疑人

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原标题：重庆警方破获微信股票诈骗案：涉案超1.3亿 抓获410名犯罪嫌疑人

最近的重庆警方屡屡破案，很是吸引眼球，仅8月这5天就抓获了涉嫌股票、期货诈骗分子410人。

先是破获了涉案1800万元的特大“荐股”诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人331名；后又破获了一起特大微交易诈骗案，全链条摧毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌并控制交易平台，涉案超1.3亿，受害人上万，抓获涉嫌违法犯罪人员79名。

市场震荡，不少违法犯罪分子利用微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台假借荐股、培训之名行诈骗之实，投资者需格外留心，别被“有心人”钻了空子。

新型微交易诈骗案，涉案1.3亿

最新消息显示，重庆江北警方破获的这起特大微交易诈骗案，是一个仿效股票、期货交易买涨跌并控制交易平台，它是进行数据纂改致使平台注册会员亏损，以谋取大额利益的虚假微交易平台。在重庆市公安局指挥下，江北警方分赴深圳、上海两地，抓获涉嫌违法犯罪人员79名，打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点3个，查扣涉案电脑40余台、手机100部，涉案金额1.3亿余元。

2018年4月，江北分局刑侦、网安民警通过分析研判，发现一条疑似诈骗线索，一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台涉嫌诈骗犯罪。

5月初，江北区公安分局接到市民李女士报警，她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章，上面介绍“亿星国际”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台，通过选择外汇、原油、楠木等交易品种，选择周期预判涨跌即可下单。

随后，李女士按照微信软文里面推荐的微信号，联系上了这个平台。随后，李女士先后在此平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元，但是，李女士在该平台交易多次基本上都是亏损，只剩下100元时李女士想把这钱提出来，可是钱怎么也提不出来了。李女士仔细回想，发现在微信转账时，已经被多次提示“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险，请第二天再试”。

而李女士充值进行交易的平台，正是此前已经进入江北警方视线的“亿星国际”微交易平台！

微信平台放饵“第一刀不能杀太狠”

不同于以往网络赌博交易指数涨跌案件，此种新型网络诈骗以技术开发公司开发交易平台，平台公司进行风控管理，代理公司以给上级平台推荐客人，挣取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。

专案组循线追查，通过一个多月，锁定了这个以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团。

办案民警查明，2017年年底，犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统，在互联网上架设服务器，发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵，诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易。

同时利用平台管理账户对平台进行控制，篡改数据，致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易，收取手续费的方式进行诈骗，从中谋取大额收益。其中，在上海、深圳等地设立了多家代理商。

交易中，很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化，实际上，这个平台根本没有联接国际大盘，是一个假构的交易平台。平台呈现的数据完全系自造，参与其中的很多人根本不清楚该平台存在风控这个环节，风控的基本手法就是修改数据，根据谋利的需求随意变大变小。

“亿星平台”运营按照层级设计，最下面是不计其数的业务员。业务员上面是组长，再上面是代理公司的经理，经理上面就是平台公司老总。最顶层是软件开发公司。

平台公司有两个重要部门：一是财务部门，由公司核心员工组成；二是风控部门，根据客户赚的多少修改数据，操控客户输赢。“亿星”在杀客户（也就是风控）的技巧上别有手段。“这方面，内部很多规章制度，比如“杀”客户，要求不能一刀太狠。比如客户投100万，第一天杀60万，第二天再让你赢点，然后找机会又杀。这给客户一种想象：自己输，是因为自己手气不好。客户即使不想玩了，也不举报。”涉案人员称。

警方通过进一步侦查发现，因该案涉案人员众多，技术公司、平台公司、代理公司等诈骗人员分布在深圳、上海等地，江北警方集约100余名警力，对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展抓捕，共抓获犯罪嫌疑人79名，犯罪集团主要骨干成员全部到案，主犯钟某某对其所犯事实供认不讳。

另一起诈骗案331人被抓

就在3天前，重庆警方还破获了一起诈骗案发生在重庆，犯罪团伙以“荐股”名义实施诈骗，警方8月2日共抓获犯罪嫌疑人331名，冻结涉案资金逾1800万元。

今年6月，重庆警方接到受害人韩先生报警称，他在炒股时遇见一个陌生人加他QQ好友，对方自称是某综合理财投资机构业务员，该机构有专业人员进行炒股指导，可以推荐优质股票，但需韩先生付费购买会员才能享受这项服务。韩先生付费后，根据对方指导购买股票，不但没赚钱还亏损了不少。对方又向韩先生推荐，还可付费购买其他理财产品指导服务。韩先生意识到自己可能被骗，遂报警。

与此同时，重庆警方接到多起与韩先生遭遇相似的报警。重庆市反诈骗中心与相关公司安全团队，将收集到的警情和举报进行了综合分析研判，发现这是一种专门针对“股民”的诈骗新手法。犯罪分子冒充证券行业工作人员，与受害人主动联系，称有专业股票分析团队指导，或证券内幕消息，可让受害人在股市快速赚钱，以此引诱受害人购买会员服务。警方调查发现，犯罪嫌疑人租用高档写字楼，在没有证券业从业资质情况下成立所谓的投资公司，编写诈骗话术，培训没有证券业知识的人员上岗，将他们包装成证券投资分析师、指导师、业务员等身份，向受害人推荐股票，编造股市内幕交易等信息，诱骗受害人付费办理该公司会员业务，骗取受害人的会员费。

掌握了所有犯罪证据后，专案组辗转全国多地，先后捣毁以陈某、胡某某、刘某某、冯某、段某某、金某为首的犯罪团伙6个，捣毁犯罪窝点7个，抓获犯罪嫌疑人331名，缴获作案电脑400余台，作案手机600余部，冻结涉案资金逾1800万元。据警方初步统计，仅陈某一个犯罪团伙，一年半时间内就诈骗5000余人，诈骗金额逾600万元。目前，相关犯罪嫌疑人已被刑拘，该案还在进一步办理之中。

非法荐股花样翻新，投资者需擦亮双眼

除了上述两个典型案件外，近期还有不少和非法荐股相关的诈骗案件。如郑州的一家非法公司，设立公司并招募客服人员，虚构公司具有证券专业从业人员，掌握股市内幕信息等虚假事实，向客户推荐股票骗取钱款，诈骗金额400多万主犯被判处11年有期徒刑；如有的开展“炒黄金大赛”在微信群内让“托”布局引投资者上当，上千人因此受骗；如上海市公安局嘉定分局捣毁一家专门以投资为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获团伙成员22名；如江苏淮安警方摧毁一网络“荐股”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，查封涉案资金100余万元，初步查明被骗人员涉及江苏、山东、广东、安徽等10余省市。

通过上述案例可以看出，不管形式怎么多变，诈骗本质仍存，多是有几类手段：

一是不法分子通过微信（公众号、朋友圈、添加好友）、微博、论坛、股吧、QQ等，以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语，或者鼓吹过往炒股“业绩”，招揽会员或者客户；

二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后，有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人，以传授炒股经验、培训炒股技巧为名，实际上向投资者非法荐股，以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免费推荐股票，然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”，宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务，并以各种名目收取高额服务费；

三是有一些不法分子以“荐股”为名，实际从事其他违法犯罪活动，如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单，指挥投资者同时买卖股票，涉嫌操纵市场，或者诱骗投资者参与现货交易（贵金属、艺术品、邮币卡等）或境外期货交易，牟取非法利益。这些非法活动花样繁多，欺骗性强，而不法分子往往无固定经营场所，流窜作案，有的甚至藏身境外，严重损害投资者利益和证券市场正常秩序。

警方提醒投资者，在进行网络微交易时，一定要擦亮双眼识别正规平台。一般违规平台既没有接受权威金融监管，又没有第三方银行资金存管，此外还存在违规操纵交易结果、人为设置出金门槛等诸多问题，通过肆意侵占投资人合法收益谋取暴利。此外，对于冒充“高手”喊单带单，前期让投资人赚钱降低防备心，后面就让投资人全部亏完，此类微交易多半是骗局。

证监会也表示，根据《网络安全法》有关规定，网络运营者应当依法采取技术措施和其他必要措施，防范网络违法犯罪活动；加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散。互联网运营机构要增强法律意识和风险意识，加强前端审查和实时监控，及时清理封堵“非法荐股”信息，从事“非法荐股”活动或为“非法荐股”活动提供便利将承担相应的法律责任。