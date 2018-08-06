西班牙同意限制向Uber颁布执照 出租车司机结束罢工

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来源：cnBeta

原标题：西班牙政府同意限制向Uber等颁布执照后 当地出租车司机结束罢工

西班牙政府同意在9月份通过新的法规，对Uber和类似服务颁布的执照设定上限，现在每30辆出租车只能发放一张VTC牌照。

网约车服务公司的一位代表表示，一些出租车司机在罢工期间袭击了其员工。西班牙出租车协会表示，其谴责所有暴力事件。

近年来，网约车服务在全球范围内越来越受欢迎。凭借高盛和贝莱德等投资者的支持， Uber估值一度高达700亿美元。Uber也将西欧视为一个日益重要的市场。Uber已退出中国、俄罗斯和东南亚等市场，其在印度与Ola竞争的未来受到质疑。此外在Uber伦敦获“试用期”运营执照后，伦敦出租车司机正在考虑对Uber提起集体诉讼。

纽约租车的爆炸式增长和出租车司机相继自杀的事件促使当市政当局考虑限制服务，这是该国首次出现这种限制。

西班牙出租车协会主席Julio Sanz在一份声明中表示，如果9月份西班牙的新规定没有完全执行，出租车司机将再次进行罢工。该法案将促使Uber和西班牙打车服务公司Cabify的数千名司机裁员，因为他们目前拥有9000张牌照，而出租车司机拥有的牌照则为70000张，远远低于与工会达成的30：1比例。

网约车服务公司报告称，罢工期间出租车司机对其司机进行了大量袭击。他们的代表Eduardo Martin 表示，发生了“非常严重的事件，包括汽车被扔石头，汽车被翻倒，枪击和大量司机因瘀伤等而受到治疗”。