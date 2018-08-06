新浪科技> 互联网 > 正文

ISP Cox被数家唱片公司起诉 或面临十数亿美元赔偿

ISP Cox被数家唱片公司起诉 或面临十数亿美元赔偿
2018年08月06日 11:35 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间8月6日上午消息，索尼、环球和华纳兄弟等一众主要大型唱片公司已经向互联网服务商Cox Communication提起盗版责任诉讼。与之前BMG提交的案件类似，他们指控互联网服务商（ISP）对长时间的盗版内容熟视无睹。起诉书中列举了超过1万多件受版权保护的作品，可能的损失超过10亿美元。

　　十多年来，版权所有者持续向互联网服务商们发送撤下内容的通知，其中不断提醒后者他们的订阅者正在网络上分享受版权保护的作品。根据美国法律，服务商必须“在适当情况下”终止多次侵权者的账户。

　　Cox Communications素来是主要的目标之一。联邦法院此前曾勒令ISP向音乐出版商BMG支付2500万美元赔偿金。虽然这项判决在上诉时被驳回，Cox Communications仍危机四伏。

　　本周，Cox的问题更甚于前。数家知名唱片公司针对该互联网供应商提起了新的盗版责任诉讼。索尼音乐娱乐公司、EMI音乐公司、环球音乐公司、华纳兄弟唱片公司以及其他数家公司指控Cox Communications对盗版用户放任不管。

　　唱片公司认为，Cox有意助长其用户的盗版行为并从中获利，损害了唱片公司和其他版权所有者的利益。

　　为阻止侵权行为，音乐公司向互联网供应商发送了数十万份通知。他们称，但这并没有带来多大帮助，还指出Cox积极限制了其处理通知的数量。

　　“Cox不仅没有与原告合作遏制大量侵权行，反而单方面限制了其该接受的版权持有者发送的侵权通知数量，从而故意对超出该数量的用户侵权行为视而不见。”

　　Cox之前强调，公司实施了一项“十三打击政策”来处理这个问题。根据唱片公司说法，BMG的诉讼案已然表明这些政策只是个幌子。

　　唱片公司强调，ISP永远不会终止任何用户。相反，它只会采取所谓的“软终止”，即用户的账户在断开连接后迅速恢复。

　　“个中缘由显而易见：Cox重利润而轻法律责任，不会阻止其用户的非法行为。得益于其助长的大量侵权行为，Cox的利润大涨，然而对外Cox则宣称由于预算原因公司拟裁减反盗版员工人数。”起诉书中指出。

　　由于案件围绕多次版权侵权者进行，唱片公司仅针对之前受到警告的用户侵权曲目和作品提起诉讼。该指控进一步指出，至少2万名Cox用户可归类为公然的多次侵权者，有些甚至被“警告”过100多次。

　　重复警告

　　根据唱片公司说法，很明显Cox故意无视这些多次侵权行为。因此，他们认为ISP对版权帮助侵权和版权替代侵权均负有责任。

　　作为索赔损失的赔偿，这些公司要求法定或实际损害赔偿，以及支付他们的律师费和其他费用。赔偿金额可能十分昂贵。起诉书中列举超过1万多件音乐作品，意味着赔偿可能十分巨大。理论上，每件作品的法定最高赔偿金额为15万美元。因此，Cox可能需要赔偿15多亿美元。(木尔)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有