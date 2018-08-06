ISP Cox被数家唱片公司起诉 或面临十数亿美元赔偿

新浪科技讯 北京时间8月6日上午消息，索尼、环球和华纳兄弟等一众主要大型唱片公司已经向互联网服务商Cox Communication提起盗版责任诉讼。与之前BMG提交的案件类似，他们指控互联网服务商（ISP）对长时间的盗版内容熟视无睹。起诉书中列举了超过1万多件受版权保护的作品，可能的损失超过10亿美元。

十多年来，版权所有者持续向互联网服务商们发送撤下内容的通知，其中不断提醒后者他们的订阅者正在网络上分享受版权保护的作品。根据美国法律，服务商必须“在适当情况下”终止多次侵权者的账户。

Cox Communications素来是主要的目标之一。联邦法院此前曾勒令ISP向音乐出版商BMG支付2500万美元赔偿金。虽然这项判决在上诉时被驳回，Cox Communications仍危机四伏。

本周，Cox的问题更甚于前。数家知名唱片公司针对该互联网供应商提起了新的盗版责任诉讼。索尼音乐娱乐公司、EMI音乐公司、环球音乐公司、华纳兄弟唱片公司以及其他数家公司指控Cox Communications对盗版用户放任不管。

唱片公司认为，Cox有意助长其用户的盗版行为并从中获利，损害了唱片公司和其他版权所有者的利益。

为阻止侵权行为，音乐公司向互联网供应商发送了数十万份通知。他们称，但这并没有带来多大帮助，还指出Cox积极限制了其处理通知的数量。

“Cox不仅没有与原告合作遏制大量侵权行，反而单方面限制了其该接受的版权持有者发送的侵权通知数量，从而故意对超出该数量的用户侵权行为视而不见。”

Cox之前强调，公司实施了一项“十三打击政策”来处理这个问题。根据唱片公司说法，BMG的诉讼案已然表明这些政策只是个幌子。

唱片公司强调，ISP永远不会终止任何用户。相反，它只会采取所谓的“软终止”，即用户的账户在断开连接后迅速恢复。

“个中缘由显而易见：Cox重利润而轻法律责任，不会阻止其用户的非法行为。得益于其助长的大量侵权行为，Cox的利润大涨，然而对外Cox则宣称由于预算原因公司拟裁减反盗版员工人数。”起诉书中指出。

由于案件围绕多次版权侵权者进行，唱片公司仅针对之前受到警告的用户侵权曲目和作品提起诉讼。该指控进一步指出，至少2万名Cox用户可归类为公然的多次侵权者，有些甚至被“警告”过100多次。

重复警告

根据唱片公司说法，很明显Cox故意无视这些多次侵权行为。因此，他们认为ISP对版权帮助侵权和版权替代侵权均负有责任。

作为索赔损失的赔偿，这些公司要求法定或实际损害赔偿，以及支付他们的律师费和其他费用。赔偿金额可能十分昂贵。起诉书中列举超过1万多件音乐作品，意味着赔偿可能十分巨大。理论上，每件作品的法定最高赔偿金额为15万美元。因此，Cox可能需要赔偿15多亿美元。(木尔)