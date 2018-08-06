优酷称《这就是街舞》遭盗播 诉电视猫视频索赔500万

新浪科技讯 8月6日上午消息，据北京市海淀区人民法院官方网站，因认为“电视猫视频”未经授权擅自播出《这就是街舞》并屏蔽广告构成侵犯著作权及不正当竞争，优酷信息技术（北京）有限公司将“电视猫视频”运营商上海千衫网络技术发展有限公司诉至法院，要求停止侵权及不正当竞争行为，刊登道歉声明，消除影响，并赔偿其经济损失及合理支出500万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告优酷公司诉称，优酷平台是中国知名的视频播放平台。《这就是街舞》是一档由优酷公司享有独立权利的街舞选拔类真人秀节目。该节目目前在优酷网的播放量已经达到14亿。优酷公司为维护自身合法权益，在优酷网首页公示了《反盗链声明》。上海千杉公司是一家提供网络电视视频服务的公司，其通过“电视猫视频”（即云视听MoreTV）网络电视应用，为用户提供网络视频的点播服务。优酷公司发现，上海千杉公司未经授权通过“电视猫视频”向用户提供《这就是街舞》节目视频的在线点播，且上述播放视频均系上海千杉公司采取技术措施从优酷网盗取、嵌套进其运营的云视听MoreTV进行播放，在视频播放过程中其屏蔽了优酷公司在视频中所设的全部广告。

原告优酷公司认为，上海千杉公司明知涉案节目权利归属于优酷公司，擅自通过“电视猫视频”向用户提供在线播放，且无视优酷公司的《反盗链声明》，通过技术手段盗取《这就是街舞》的节目视频，并屏蔽了优酷公司在视频中所设的全部广告，这一行为严重侵犯了优酷公司享有的著作权和合法的经营利益，构成侵犯著作权和不正当竞争。

目前，此案正在进一步审理中。