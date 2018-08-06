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“App神探”可定位陌陌用户位置 已有老赖欠钱被揪出

“App神探”可定位陌陌用户位置 已有老赖欠钱被揪出
2018年08月06日 10:45 扬子晚报
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　　原标题：“App神探”竟能精确定位，让“遇见”成为“惊吓”

　　紫牛新闻记者｜季宇轩

　　编辑｜万惠娟

　　主编｜陈迪晨

　　图片来源 记者拍摄

　　小贷公司为什么要客户下载陌陌

　　喜欢玩陌陌，躲起来的欠薪老板为什么能准确地被工友“揪”出来？

　　这里面有你不知道的秘密……

　　陌陌是一款基于地理位置的移动社交工具，在用户界面中，每个好友或是周围的人都会显示与用户之间的距离。在最新版本的陌陌软件上，这个距离精确到了小数点后两位。对于用户而言，距离可能意味着心理上的接受程度，也有可能仅仅就是一个数字。但是，在复杂的网络世界，每当用户登录一次陌陌，就相当于在网络世界公布了自己现实世界的真实地理位置。你是否想过，如果这个信息一旦被泄露，会不会对现实生活造成影响。南京就有一些喜欢玩陌陌的用户，就因为陌陌这个软件“栽了”。

　　老板欠薪玩消失，

　　却被神奇地揪了出来

　　2018年初的一天，在南京市城北某处，忽然有一群人把一名男子拥在中间，嚷嚷着还钱。

　　这群人自称是打工的，被围在中间的这名男子是他们的老板，打工者要求老板结清他们的工钱。老板李某原本是想玩消失，结果却被找到了。于是只有认栽，老老实实给了钱。可这件事情过后，他越想越不对劲。“我明明已经躲起来了，他们是怎么找到我的呢？”李某认为，员工很可能采取一些非法的手段调查了自己。

　　这群工友到底是怎么找到老板的？扬子晚报紫牛新闻记者找到李某手下的员工张某。没想到，张某毫不忌讳，一下子就把情况全盘托出。张某告诉记者，李某原先确实是他的老板，两个人私交也不错。他知道老板李某平时喜欢用陌陌这款社交软件，时常会用陌陌查找一下周围的人，还喜欢用陌陌和陌生美女聊天。甚至有一些工作上的事，李某就会直接通过陌陌交代张某，李某和张某二人自然成了陌陌好友。

　　张某称，欠薪事件发生后，李某一直处于消失状态，人间蒸发，电话不接，微信不回。老板人找不到了，一年到头辛苦工作的工钱还没拿到，张某自己也急坏了。在一次和朋友的聊天中，张某知道了有一款软件名叫“App神探”，可以查找陌陌使用者的位置。张某顿时眼前发光，他突发奇想，老板虽然人找不到了，但是也许能够通过查找他的陌陌账号位置，从而找到他的位置。

　　于是，张某立即下载了这款App，输入了李某的陌陌ID。接连两三天的时间里，张某连续定位李某陌陌账号的位置。“基本上过个一两个小时就定位一次。”张某称，一天可能要定位二三十次，他发现老板李某的位置在不断移动，最终老板晚上会固定出现在南京城北某处。随后，张某约上几名同事，晚上提前到达了该位置。“最后一次定位好像是晚上8点多。”张某称，他发现老板按照之前的规律到达了附近。于是他就根据定位，成功找到了李某。找到李某时，他正在南京家乐福超市购物。

　　欠钱者正在店里吃面条，

　　债主神奇出现，将其暴打

　　张某称，App神探这款手机应用软件，他是在朋友处获知的，据朋友说在南京有不少人在使用这款软件。通过辗转的调查，紫牛新闻记者联系到了居住在南京市城南某处的市民柳某，他告诉记者，他曾在一家小额贷公司借款，他发现这家小额贷公司很奇怪，公司相关负责人要求每个员工和每个客户都要下载陌陌软件。

　　陌陌明明是一款社交软件，为何会成为小额贷公司的“标配”软件？于是，经过朋友的介绍，紫牛新闻记者来到这家小额贷公司进行了一番调查。这家小额贷公司的一名负责人告诉记者，来借钱没问题，但是必须要下载陌陌，公司的任何消息都会在陌陌上和客户沟通，客户有任何需求也必须要在陌陌上联系公司相关人员。“为啥一定要下载陌陌呢，我也不用啊，用微信和短信不是一样嘛。”记者向这名工作人员道出了心中的疑惑。这名工作人员回复记者，现在不论短信、电话还是微信，公安查的都很严，容易出问题。陌陌关注得人少，相对安全。

　　柳某告诉记者当时他手头紧，逾期了一月没及时还，这家公司也在陌陌上联系过他，但他总觉得没还钱是一件很丢脸的事情，于是没理睬。可是，就在这件事情后不久，柳某当时正在一家面条店吃饭，三四个五大三粗，雕龙刻凤的“活闹鬼”就出现在了他的面前。

　　原来能找到借款人位置

　　都靠“App神探”

　　“我当时惊呆了，他们是怎么找到我的？”柳某称，这些人狠狠威胁了一下他，并说他走到哪里都能找到他。这可把柳某吓坏了，借了点小钱却惹上了一帮不敢惹的人。他也怀疑这些小额贷公司肯定有一些特别的手段，否则怎么能找到自己呢。

　　接着，紫牛新闻记者继续来到这家小额贷公司，以“学习业务”为名和一名内部人士攀谈了起来。对方告诉记者，其实公司也没有任何神奇妙招，只是下载了一款软件名叫“App神探”。该男子告诉记者“App神探”这款软件没什么门槛，谁都能下载。“这款软件功能强大，只要手机里下载了陌陌，就能定位。”这名男子称。

　　记者实操体验：

　　“App神探”真的很“神”

　　能够非法查询公民的个人相关信息，“App神探”到底是何方神圣？今年3月初，扬子晚报紫牛新闻记者在知情人士的介绍下也下载了这款软件，并进行了一番测试。首先，记者在指点之下在电脑端输入了该软件的网址，接着根据网页显示，通过扫二维码即可在手机上下载该软件。

　　不用几分钟，这款软件就装好了，记者的手机上多了一个名叫“App神探的”图标。看来，下载这款软件很简单，没有任何门槛。随后，记者点击打开软件，充值50元后，记者就成了该软件的会员。

　　此时，记者和同事兵分两路。一路记者坐在办公室内，用自己的手机下载了App神探这款软件，另一路外勤记者用手机下载了陌陌这款社交软件，并开车在南京城转悠，最终，外勤组来到南京市城北某背街小巷内停下。坐在办公室内的记者在不断定位外勤组记者的位置，最终梳理出了一条清晰的轨迹线路，并成功定位出了外勤组最后的位置，位置误差在五十米范围内。

　　通过一番实际操作，记者发现，其实App神探这款软件下载非常简单，登录其官网后，扫码即可下载。下载安装后，用户需要充值注册成为其会员，接下来就能进行操作。充值的金额也很廉价，50元起充，上不封顶。

　　有一段使用经验的“圈内人士”告诉记者，本来App神探这款软件可查询陌陌和QQ两款软件，可是QQ在很早之前已经通过更新，屏蔽了App神探的查询功能，因此目前，App神探也只能查询基于位置服务的陌陌这款软件。准确地说，可以查询陌陌用户最近一次登录陌陌时的位置。查询在线的陌陌ID，只需1元/次，查询隐身的陌陌ID则是10元/次。之前查询QQ位置需要100元/次。

　　软件作者是工地技术员

　　2年靠软件获利40余万元

　　这么一款功能强大的软件，大家肯定认为，软件作者肯定非常“高大上”。可是当民警通过抽丝剥茧，排除种种困难最终找到他的时候，却是大跌眼镜。原来，软件作者吴某今年30多岁，江西人，在青海省一家工地担任技术员。

　　民警找到他的时候，才刚过30岁的他身体瘦小，满脸苍白。民警虽然找到了吴某，但是吴某对于民警所谈之事一概否认，还企图阻止民警将自己带走。最终，在铁一般的证据面前，吴某最终对自己的所作所为供认不讳。

　　吴某大学所学专业是自动化，他并非科班出身的程序员，而是自学写代码。2016年4月，App神探这款软件正式上线，到2018年3月吴某落网。其间，他一共非法获利40余万元。

　　谈起该软件，吴某告诉民警，他是利用三角定位算法这一概念。原来，陌陌是一款基于位置的社交软件，使用该软件用户提供位置信息成了前置条件。

　　所谓三角定位其实是一种数学原理，是利用2台或者2台以上的探测器在不同位置探测目标方位，然后运用三角几何原理确定目标的位置和距离。吴某称，他事先预设了另外三个坐标的位置，用户提交数据后，可以对查询用户和事先预设的三个坐标位置进行比对，通过一系列复杂的算法，从而精确算出用户的所在位置。

　　App神探的用户，除了上述讨薪的工人，追讨欠款的小额贷款公司，还有哪些人，都用于什么目的？令人细思极恐。

　　日前，扬子晚报紫牛新闻记者获悉，吴某已被南京检方依法批准逮捕，等待他的将是法律的制裁。

　　陌陌这款社交软件是否有安全漏洞？

　　吴某通过App神探这款软件查找出了用户的位置信息，这是否说明陌陌软件存在泄露用户精确位置信息的安全隐患？扬子晚报紫牛新闻记者多次通过官方邮件方式试图联系陌陌公司，但并未得到回复。随后，记者试图联系陌陌公司一名法务人员，也并未得到回应。扬子晚报紫牛新闻记者将对此事持续关注。

陌陌定位用户
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