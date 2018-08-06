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出租车、网约车装“探头” 要安全，还是要隐私？

出租车、网约车装“探头” 要安全，还是要隐私？
2018年08月06日 09:59 新浪科技综合
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　　来源：IT时报

　　IT时报记者 潘少颖

　　坐网约车，大家关注的一是能否叫到车，二是是否安全。此前，有媒体报道称，有用户发现滴滴出行的手机App上出现了一个选项“是否开启车内监控”，这意味着会有一双“眼睛”在你乘坐网约车时盯着你。

　　对此，滴滴表示，车内监控目前正进行小范围试点，如果用户叫到了可监控的网约车，也可以在设置中把这个功能关掉。

　　其实，在深圳等城市，出租车、网约车上已经装上智能终端设备，实现全程运营视频监控。对于这种方式，司机们反响如何？对乘客来说，真的更安全吗？

　　“现在说得清了”

　　深圳市交委表示，希望通过车载终端，实现营运全过程车内车位两路视频实时监控，加强对驾驶员行为监管；并实现驾驶员上岗签到智能化，从根本上解决驾驶员远端智能实名认证问题。

　　2018年6月底前，深圳巡游出租车已经全部装上智能终端设备。董师傅是深圳的一名出租车司机，他的车子在深圳推行新能源出租车后换新了，车内也因此装上了车载终端，“车载终端主要是个摄像头，它最大的作用就是可以还原真相，但是无法阻止一些恶性事件的发生，一般都是事后回看。”在董师傅看来，装上车载终端后，对于监督司机运营的确有帮助，但对于即时保护司乘的安全并没有起到很大的作用。

　　装了车载终端后，徐师傅每次发车前多了一道程序——人脸识别，“系统设置了深圳交通委认可的司机照片，每天上班都要扫脸，这其实是一种打卡。”徐师傅告诉《IT时报》记者，人脸识别功能主要是针对司机的。对于车载终端的功能，曾遇到过恶意投诉的徐师傅较为赞成全程监控的方式，“以前是有理说不清，现在有监控就可以说得清了。视频监控通过网络上传到交通委，公司和交通委可以监控车内情况。如果发生安全事件，司机报警后，他们也会全程监控。”

　　深圳市交通委相关负责人告诉《IT时报》记者，从目前来看，司机如果碰到安全性事件，较多地选择110报警，“虽然车上有报警装置，但连的是交通委及各企业系统，直接打110出警更快。”

　　只能“事后回看”

　　根据《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，在对网约车车辆的规定中有一条就是“安装符合国家、广东省、本市技术标准或者技术规范，具有行驶记录、车辆卫星定位、应急报警等功能的车载终端”。所谓技术标准和规范，是指车载终端要有图像采集、行驶记录、车辆卫星定位、应急报警等功能。

　　“如果是私家车做网约车，一般都没有装车载终端，需要车主花成本安装，价格近4000元。”在一个近300人的深圳网约车QQ群中，群主告诉《IT时报》记者，如果安装了车载终端，就算完全合规，但由于有成本和门槛，所以大多数人还是选择暂时不装。

　　《IT时报》记者从深圳市交通委了解到，截至目前，深圳已核发了近3万多辆网约车车辆运输证，这些车辆均安装了车载终端。

　　林先生是深圳一家租车公司的员工，在他们公司提供的比亚迪等适合做网约车的车型上，已经安装了和深圳出租车一样的车载终端，对于后台是否会实时监控每一辆车的车内情况，林先生告诉《IT时报》记者，主要还是事后回看，且车上没有紧急装置，“监控内容保存在设备里，需要时可以上传。”

　　深圳一家做车载终端公司的工作人员曹先生告诉《IT时报》记者，现在市场上提供的车载终端基本都只能“事后回看”。

　　在泛宇智能创始人赵弘毅看来，从技术上来说，要车载设备做到主动实时监测并不难，但关键在于是否有必要这样做，“最关键的就是用户隐私问题，如果后台一直有一双眼睛盯着，司机和乘客都会感觉‘被监控’，有点矫枉过正。如果只是把数据存在设备中，只有到要用的时候才调出来，对司机和乘客的感知会好一点。”

　　在杭州，出租车上也装上了两个摄像头，一个是对准司机，一个是对准乘客，但也不具备后台实时监控功能，赵弘毅表示，在杭州推得并不算很好，司机不愿意安装，就是因为涉及自己的隐私。

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