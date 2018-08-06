总负债超220亿美元 特斯拉中国建厂钱从何来？

美国时间8月1日下午，特斯拉发布第二季度财报，特拉斯营业收入和净利润都超出了分析师预期。

特斯拉二季度营业收入达到40亿美元，同比增长幅度达43.37%，创造了季度营收新纪录；比此前华尔街给出的预测值31.42亿美元高出8.58亿美元。

特斯拉二季度净利润为-7.43亿美元，亏损幅度较去年同期扩大85.29%，但低于今年一季度7.85亿美元的净亏损额。特斯拉第二季度调整后每股亏损为3.06美元，此前分析师对其预期为每股亏损2.92美元。

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现金流稍有好转

二季度，特斯拉完成了大规模的成本重组措施，这些措施也取得了一定成果，特斯拉经营性现金支出、行政销售费用等有明显缩减，“烧钱”量低于投资者预期。

截至二季度末，特斯拉持有的现金和现金等价物总额为22亿美元，预计在第三和第四季度中还将有所增长。

特斯拉在二季度的营业支出高达12.4亿美元，高于去年同期的9.08亿美元，也高于一季度的10.54亿美元。但得益于营业收入的大幅增加，特斯拉二季度经营活动产生的现金流出有所缩减，净流出为1.3亿美元，明显好于一季度3.98亿美元的净流出量。

特斯拉董事长马斯克表示，特斯拉计划通过内部产生的现金流来偿还即将到来的债务——2019年11月前到期的18亿美元，没有增发股权筹资的计划。

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年底前盈利有没有可能？

在随后的电话会议上，马斯克表示：“我们的目标是在未来的每一个季度都实现盈利和正现金流。”而这些无疑都依赖Model 3的表现。

当前，Model 3的表现让投资者振奋。首先，Model 3的产能在二季度得到了很大提升，6月的最后一周，特斯拉实现了Model 3周产能5000辆的承诺，特斯拉预计到8月底Model 3产量将增至每周6000辆。特斯拉预计，Model 3车型三季度的产量将可达到5万-5.5万辆，与二季度相比增长75%到92%。

二季度，Model 3的出货量达到1.8万辆，总出货量达4万辆，可以说二季度营业收入的大幅增长大部分是因为Model 3的交付。

随着Model 3的不断交付，Model 3在美国中型豪华轿车市场占有率已经排名第一。特斯拉给出的一幅图表显示，Model 3的销量在7月中旬已经超过宝马3系、奥迪A4、奔驰C级、雷克萨斯IS系列销量的总和。

另一方面，Model 3的毛利从一季度的负数转为二季度的正数，特斯拉表示三季度Model 3的毛利率将继续提升至15%，到四季度毛利率将达20%。

马斯克表示，以每周7000辆的生产速度，从三季度开始，特斯拉可以持续盈利。

由于投资者对特斯拉盈利能力信心提升，美国时间8月1日，特斯拉盘后股价一度大涨近11%，最终收于每股300.84美元，上涨0.91%。

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借助中国资金建厂

马斯克在对投资者的电话会议上表示，特斯拉上海超级工厂建造成本预计为20亿美元，预计年产能为25万辆。

此前有消息称，特斯拉计划投资50亿美元在中国建厂，年产能估计为50万辆。

特斯拉（中国）内部人士向《国际金融报》记者表示，特斯拉上海工厂50万辆的年产能没变，但不可能一蹴而就。

据悉，25万辆的年产能是特斯拉中国工厂的初期规划，在第一批车辆下线后3年内，再将年总产能扩展至50万辆。

业内人士称，特斯拉之所以选择循序渐进，可能是受限于特斯拉紧张的自有现金流，因为特斯拉无意增加股本，所以只能采取借款的方式融资，而特斯拉的总负债已超220亿美元，现在大肆的扩张不是明智之举。

马斯克表示，特斯拉上海新工厂耗资大约20亿美元，很可能会通过中国本土银行的贷款资助工厂建设，首批投资预计2019年到位。

记者 肖逸思