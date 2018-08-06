或针对7块5奶粉 唯品会：保质期内过1/3时间不准进仓

澎湃新闻记者 杨鑫倢

11月5日至11月10日，首届中国国际进口博览会将在上海举办。作为参展商企业，唯品会高级总监黄勇8月1日接受澎湃新闻记者采访时表示，唯品会凭借在时尚领域的影响力，发动境外合作品牌积极参展寻找更多商机，并通过此次进口博览会的全球影响力，吸引尚未在国内开展业务的品牌进入中国市场，致力于打造赋能国外时尚品牌进入中国市场的电商标杆平台。

唯品会从四年前开始布局自营海外仓，是国内首个在海外建设仓储物流、布局海外跨境业务的综合电商平台。跨境产品主要来自9个国家和地区，包括德国、英国、法国、澳洲、美国、韩国、日本、新加坡、中国香港等地。唯品会在上述国家和地区共设有11家海外办事处，9个自营海外仓及4个海外第三方代运营仓，海外自营仓储面积超6万平方米。

黄勇认为，随着中国支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场政策的持续推进，中国必将成为一个更加开放的市场，国外商品进口在中国消费升级的推动下，将迎来更加繁荣的市场。

7月中旬，国务院批准新设包括北京、沈阳、长春等22个跨境电商综试区，加上第一批13个跨境电商综合试验区，35个跨境电商综试区在全国范围内遍地开花。“跨境进口极有可能迎来第二春。”黄勇说。

唯品会提供的数据显示，在今年的4.19电商大促中，唯品会跨境业务销售额同比增长43%。

对于消费者关心的进口商品品质问题，黄勇表示，相比其他电商平台，唯品会开创了“买手+品牌授权+质检环节+国内外供应链一体化”跨境自营模式，基于自营仓储、自营物流，实现海外商品从入货源头到派送的最后一公里的全程溯源。

最近，网上对于临近保质期商品的讨论发酵，黄勇介绍，唯品会打造了严格的质检体系，一手货源同样接受唯品会商品入仓和出仓的全面质检流程，标准与国内同步，保证货品质量；唯品会对保质期有更严的规定，超过1/3就不准进仓，超过一半就不准上架销售。

此外。唯品会跨境业务力推品牌直接授权模式，强化与品牌的直接合作，进一步保证正品品质。据介绍，唯品会的境外买手团队，超过95%有在国外知名零售百货或品牌的工作经验，他们不仅懂得细选当地好物，还具备商品上线、运营的能力。

背景介绍：

7月27日，一张“某平台上7.5元售卖原价888元的贝因美红爱加奶粉”的图片在网络广为流传。假奶粉、过期奶粉一直是国人的底线，因此，这也引发了广泛关注。

对此，涉事平台解释称，网络上传言的7.5元奶粉，只是商家自行引流的菊花晶，并非奶粉的标价，奶粉的标价是19.9元。价格较低的原因是，此类奶粉在中国被称为“临期奶粉”。（接近保质期，但没有超过保质期的奶粉）