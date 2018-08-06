星巴克要上线外卖了 联姻阿里是为对战互联网咖啡？

星巴克 上线外卖 上线外卖

自7月末起，外界就一直在猜测阿里巴巴与星巴克的合作内容，更是传出星巴克配送业务将在饿了么平台上线的消息。

8月2日，星巴克咖啡公司终于和阿里巴巴集团一道宣布，双方达成全方位深度战略合作，涉及阿里巴巴旗下饿了么、盒马、淘宝、支付宝、天猫、口碑等多个业务线。

《国际金融报》记者了解到，星巴克与阿里巴巴将共同打造线上新零售智慧门店。星巴克将借饿了么和盒马的配送体系，正式上线外送服务。

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“官方外卖”上线

曾存在于外卖平台上的各种“星巴克咖啡代购”，或许将彻底成为记忆。

依托阿里旗下饿了么的配送体系，星巴克将在位于北京和上海重点商圈的约150家门店试运行外送业务，随后逐步延伸至全国，计划于今年内覆盖30个主要城市超过2000家门店。

同时，星巴克还将与盒马合作，基于其以门店为中心的新零售配送体系，共同打造星巴克“外送星厨”，这也将是首家进驻盒马鲜生的品牌外送厨房。“外送星厨”最快将于今年9月落户上海和杭州部分盒马门店，今后陆续进驻更多城市。

在星巴克和阿里巴巴将联手打造的新零售智慧门店，消费者可以随时随地实现网购、手机端下单交付、社交礼品及客服咨询等各项需求。依托阿里巴巴专为星巴克打造的全渠道中台系统，星巴克新零售智慧门店将与星巴克星享俱乐部会员系统打通，这意味着消费者既可以在淘宝、天猫、支付宝、饿了么、盒马、口碑等阿里新零售生态里，也可以在星巴克自有App下单。

“我们深知广大咖啡爱好者对星巴克开启外送服务的期待。”星巴克中国首席执行官王静瑛表示。通过与阿里的合作，星巴克将全面打通从第一空间到第四空间（生活空间——工作学习空间——线下零售门店——线上零售平台）的所有限制，中国将成为全球第一个实现星巴克体验全空间贯通的市场。

对于合作期限，阿里巴巴集团副总裁CEO助理徐宏表示，双方希望“结婚”是长期的。徐宏同时还透露，双方是基于各自生态进行全面战略合作，暂无资本合作。

互联网分析师郝智伟表示，双方的合作对于阿里来说非常有利。在很多运营细节如外卖怎么做、半小时究竟如何送达等方面，都能让阿里对线下运作模式越来越熟悉，越来越有自己的套路。

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对战“互联网咖啡”

“在和阿里合作前，星巴克最早是跟腾讯合作，但主要是在移动支付层面。”美商社创始人王鹏辉指出，过去星巴克是拒绝外卖的，曾在饿了么上线的代购店还被下架，而现在星巴克对外卖态度的转变，与瑞幸咖啡的强势崛起或有关系。

今年是星巴克进入中国的第20个年头，上周发布的2018年第三季报（截至2018年7月1日）财报显示，在一直寄予厚望的中国/亚太区市场，星巴克虽然收入和运营收入同比上涨46%和5%，但营运利润率却下降7.6个百分点至19%。在财报中，星巴克将原因归咎于公司在中国华东地区股权变动带来的影响。

在中国，星巴克的主要竞争压力或来自互联网咖啡。2017年11月，新兴品牌瑞幸咖啡以10亿启动资金高调入场，目标也是毫不避讳地直指星巴克。今年5月，瑞幸咖啡还起诉星巴克涉嫌垄断。

高盛发布的专项报告显示，瑞幸咖啡和行业内的竞争对手相比，虽然进入市场较晚，但是已成为中国咖啡连锁品牌中线下店铺数量第二多的品牌，仅次于星巴克，且线下门店集中在商业办公区。在市场份额排名前5的咖啡品牌里，瑞幸咖啡单杯均价是最低的，消费群体与星巴克相比更加年轻，24岁以下消费者占比高达48%。

在王鹏辉看来，瑞幸咖啡已经打通了线上线下，体验和场景更加丰富，其8月1日才刚开完发布会，不到8个月就开了809家店，获取了350多万消费用户，又获得了2亿美元的融资，按照现有速度发展下去，到年底规模将仅次于星巴克。而星巴克出售了台湾地区合资股份，收购了统一在华东地区的股份后，把中国市场的主要精力放在大陆，就必然不敢轻视瑞幸这样的对手。除瑞幸外，麦当劳、肯德基、7-11、全家都在开展咖啡业务，对星巴克造成不小压力。从整个行业的角度来说，一轮咖啡大战或被掀起，对星巴克来说，未来有很多不确定因素。

见习记者 蒋佩芳

责任编辑：张宁