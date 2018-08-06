向“老赖”亮剑 北京某网贷平台打响公开讨债第一枪

北京某网贷平台打响公开讨债第一枪

■本报记者 于德良

由网贷问题平台引发的“多米诺骨牌效应”，依然在上演。

8月5日，温商贷发布《关于温商贷的展期公告》，该公告称“平台遭遇有史以来最大的流动性危机”，“经公司高管层联合商议决定，自2018年8月5日起，温商贷正式进入展期阶段”。今年6月份以来，网贷“爆雷潮”集中爆发，第三方机构统计数据显示，仅7月份，全国新增问题平台的数量就超过120家。进入8月份，首周又相继爆出20多家问题平台。

这次爆发的网贷危机，抛开网贷平台自身的先天缺陷，不可否认的是，借款人借网贷危机“耍赖”甚至鼓动出借人闹事进而搞垮平台，也对问题平台的爆发起到了推波助澜的作用。正是在这样的背景下，监管层及各地互金协会相继出台了网贷维稳措施，包括打击“逃废债”。8月4日，互金风险专项整治工作领导小组对下一步工作提出了明确要求，作出了九项工作安排，其中第五项就是严厉打击借款人恶意“逃废债”行为。

此前，7月27日，一家北京网贷平台发布了“受债权人委托向天津一品堂文化等41家企业催款公告（第一批）”的公告，率先打响公开讨债“第一枪”。据《证券日报》记者了解，截至昨日，已有10家公司还款或签署还款协议。

网贷问题平台集中爆发

“老赖”趁机推波助澜

第一网贷大数据系统显示，6月份、7月份两个月，P2P网贷新增问题平台334家，占基本正常经营平台1842家的18%。“爆雷潮”之下，投资人恐慌情绪蔓延，行业风声鹤唳。

本次“爆雷潮”原因复杂，包括监管、行业、企业、投资人、借贷人、媒体舆论环境等，值得注意的是，借款人造假、恶意逃债在其中起到了推波助澜的作用。大量借款人有钱也不还，采取观望态度，试图利用平台爆雷、清盘后的混乱逃避债务。有的借款人恶意举报平台，扰乱网贷市场。甚至有的借款人潜进投资人群，或者是通过各种渠道散播虚假消息制造混乱，引发平台爆雷。

目前网贷未纳入征信系统，失信惩戒艰难。网贷平台为响应国家政策、杜绝暴力催收，逾期及坏账已全面禁止强制上门催收等行为，全部改为文明温柔催收电话提醒，或通过漫长的法律途径对逾期和坏账进行追索和处理。因此，造成不良资产的处理时间周期变长，公司垫付资金压力巨大，并导致爆雷事件频发。

面对“老赖”，有的催收人除了苦苦哀求，几乎束手无策。一家头部平台的负责人对《证券日报》记者无奈地表示，“面对这些老赖，我们也无能为力。平台只好以低廉的资产价格将逾期资产转让，通过自身的利润填补投资人的损失。如果真的去刚兑，在当前的环境下，一旦陷入流动性危机，加上投资人蜂拥挤兑，再大的平台也会垮。”

7月27日，北京一家网贷平台在其官方网站发布“受债权人委托向天津一品堂文化等41家企业催款公告（第一批）”的公告。该平台称，希望各公司在催款公告刊登后5日内及时与平台及负责催收该事项人员联系还款事宜且主动出具还款计划书。如再迟延，其将采取包括且不限于公告更多信息及法律途径追究各公司的责任。

这是网贷平台公开宣布讨债的首份公告。尽管公告发布后，有的公司予以否认、澄清，但这家平台的做法值得肯定、效仿。截至8月3日，上述41家企业中已有10家还款或签署还款协议。

对此，江苏省互金协会秘书长陆岷峰认为，平台敢于公开逾期项目，至少可以说明平台关于这部分逾期项目未自融、未做假标等，平台自身涉及这部分业务没有重大违规行为。当然，平台也要注意，是否公开还要看当时借款合同约定、平台权限、法律依据。如借款人一次逾期即以“老赖”予以定性，可能会引起不必要的纠纷。网贷平台如以信息披露形式，对逾期项目及互联网金融协会规定的应披露信息予以披露，可能更稳妥一些。

网贷还需综合治理

打击“逃废债”在行动

网贷危机引起了监管层的关注，维稳网贷的措施，包括打击恶意“逃废债”等相继出台。

7月31日召开的中共中央政治局会议，首次提出“六稳”，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。其中“稳金融”就包括了打好防范化解重大风险攻坚战。

8月4日，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室，认真分析总结了当前互联网金融风险形势，对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出了明确要求，安排九大措施。其中第五项就是“严厉打击借款人恶意逃废债行为。对于借本次风险事件进行恶意逃废债的借款人，要给予打击、纳入征信系统、建立失信惩戒制度等措施。”还提出，“经过一段时间运行检验后，条件成熟的机构可按要求申请备案。”

此前，北京、上海、广东等各地金融办、互金协会出台的网贷维稳措施也直指“逃废债”行为。7月23日，上海市互金协会、浙江互金会与安徽互金会在长三角行业协会联席会议上达成共识，联手严厉打击网贷领域恶意逃废债等行为，共同推动长三角失信人数据库、从业人员黑名单建设，实施联合惩戒，让“老赖”无处遁形。

中国P2P网贷指数课题组负责人胡尔义表示，本次网贷“爆雷潮”与以往不同，网贷发展宜加强引导、干预，避免引发网贷行业坍塌。网贷维稳是稳金融的一个重要体现，防控P2P网络借贷风险，化解系统性金融危机，进而促整个普惠金融市场健康有序发展。