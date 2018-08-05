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新物种六大趋势预测发布：我们正进入个性化规模时代

新物种六大趋势预测发布：我们正进入个性化规模时代
2018年08月05日 16:55 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月5日下午消息 8月5日，“新物种爆炸·吴声商业方法发布，商业观察者吴声用3个小时回答所有关于创新商业现象的本质。财经作家吴晓波，得到App创始人罗振宇、创业黑马董事长牛文文、知名媒体人、财经评论员吴伯凡等人士出席了本次大会。

　　会上，吴声回顾了去年8月5日提出的十个预测，其中成功预测了小程序电商的成功，从短视频到微视频，零售业态进入算法时代等。

　　吴声认为，我们正在进入这样一个时代，不惜一切代价满足用户最微小的需求，从千人一面，千人千面，进化到一人千面。

　　吴声称，我们正在进入一个个性化规模时代。会上，他发布了新物种6大趋势预测。

　　第一个趋势，商业话语体系的2.5次元:融合与进击。对此他提出四个建议:第一，智能陪伴，升级养老产业。第二，全息投影，从舞台到家居。第三，从文娱业拓展到其他行业的CP/天团模式。第四，以AI数字助理为先导的AI养成式设备。

　　第二个趋势，家庭会员IOT时代的新消费单元。具体表现在，第一，家庭数据建模与风险评估机制的常态化:保险、健身、医疗、亲子、旅行。第二，从睡眠检测开始，深入量化的睡眠定制经济。第三，解决代际问题，成为智能家居核心算法。第四，以“宠物社交”“宠物ID”为代表的宠物消费升级。

　　第三个趋势，订阅万物。吴声认为万物皆可订阅，付费订阅+推送机制正在构建基于全行业充满想象力的商业模式，你所订阅的现在就是你未来的样子。万物订阅就是即时满足的合理性契约，并提出了以下四个建议:第一，场景屏化所见即所订。第二，高频消费的自动化清单。第三，决策众包的社交订阅。第四，从实物订阅到服务订阅，从内容订阅到情绪订阅。

　　第四个趋势，空间重生。吴声认为，时间战役的终点是空间，空间的时间化是刷新。悦己消费的极致化推动玩乐空间全场景渗透。具体表现在:第一，以降噪设备、降噪空间为解决方案的一个人的音乐节。第二，艺术展、买手店、Cafe，阅读沙龙成为空间标配组件。第三，空间可编辑带来的装修高频化趋势。第四，未来酒店 :个体数据生成的体验主题和智能 细节管理。

　　第五个趋势，知识新零售:知识服务下半场。吴声认为，直播是知识新零售的配送，场景是知识新零售的算法匹配，读书会是知识新零售的流量，巨头正在入场读书会。直播加算法正撬动在线教育更大的市场容量。直播+算法+场景+会员，构成了知识新零售的下半场。

　　第六个趋势，透明化机遇:知情权和隐私权。吴声认为，知情权就是需求链等于供应链，与消费者相关的一切都应该被感知，与消费者相关的每个步骤都100%透明，经纪人/经纪网络是写作效率新物种，比如二手车经纪、保险经纪、 海外医疗、留学中介、艺人经纪。信息透明推动认知匹配，价值透明因此成为商业的主旋律，区块链是对知情权和隐私权的确权，SSI技术实现透明与隐私的统一，将带来新的协作形态，即实现个性化的规模化，但仍需要经济价值（Token）激励协作。

　　最后，他总结道，个性化的规模化即以可信ID为基础，场景式社群为经济活动单元，自组织形成的写作形态。

吴声新物种趋势
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