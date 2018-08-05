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陈一舟发文忆人人网：未来会把纯利投入社交产品研发

陈一舟发文忆人人网：未来会把纯利投入社交产品研发
2018年08月05日 16:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月5日下午消息，近日，一篇名为《13年后重新登陆人人网，你会看到你青春的截止日期》的文章在朋友圈刷屏，引起大批人人网用户的回忆与怀念。今日，CEO陈一舟也人人网上发布日志，深情阐述了人人网一路坎坷历程。

　　在文中，陈一舟跟人人网用户讲述了从1999年和杨宁，周云帆一起创业ChinaRen始，到最近转型做二手车业务、SaaS业务的经历。

　　陈一舟称，人人网将在今年Q4或者明年Q1扭亏为盈，他表示这条消息很重要，“因为这表明在长期缺乏对社交产品上的投入之后，盈利之后的人人网可以毫不犹豫的把纯利投入到社交产品的研发上，做一个更好的自己。”

　　此外，陈一舟还在文中重点提到了人人网的未来，以及他自己关于社交平台的一些想法。

　　陈一舟认为，人人网如果要成为“更好的自己”，需要解决好“谁来做”和“怎么做”的问题，他表示，自己不会负责人人网的业务，会交给合作伙伴做，“合作伙伴选择，他们准备怎么干，合作条件，我都准备贴在公告牌上，最后大家投票决定！”关于“怎么做”的问题，陈一舟表示“想未来几个星期，听听核心老用户”“我准备把这些讨论，都帖到人人上，让大家来讨论”。

　　附陈一舟日志全文：

　　人人网的明天，由你定！

　　各位人人网用户，好友：

　　今天被一篇文章刷屏了：《13年了！曾经记录青春的人人网，你还记得吗？》

　　首先，感动这么多用户对人人网的感情这么深。

　　人人网的未来，今天就这件事需要和大家讨论清楚。

　　首先让我明确一下定义：这里指的人人网是renren.com这个社交平台，它是曾经纪录过上亿中国年轻人青春的地方，也是人人公司经验它的实体公司旗下的一个重要业务。人人网是人人公司的一个业务之一，这里和大家讨论的，是关于人人网社交平台的一些想法，并不是人人公司全部业务的发展策略。

　　先讲讲人人网的前世今生吧。

　　我1999年和杨宁，周云帆一起创业ChinaRen，歪打正着做了一个全世界第二个的实名制社交网络（世界第一个实名制社交网站应该是湖南电信旗下的5460吧）。和后来流行的SNS产品相比，ChinaRen和它们最大的区别是：1.社交图谱不以个人为中心，而是以班级群为组成单位。2.当时没有大批量数码照片，更没有视频，用户沟通以文字为主。 QQ群出来以后，基于客户端的群沟通比页面产品更即时，校友录用户最后全部转战QQ群，这是后话了。

　　2002年我第二次创业的时候，当然还是情系社区。 2003年我们内部启动了一个社区，学韩国的爱玩它，和QQ秀类似，没有成功。后来看到猫扑，在2004年底收购，融资。2005年在资本推动下追求上市和流量，竟然突发奇想去做了新闻和资讯，因为完全没有竞争优势，最后在2006年铩羽而归，这是做社区学到的第一个教训。

　　2005年我们看到国外Myspace的成功，直觉能火，在猫扑上尝试做SNS，猫扑Hi推出。后来百度也搞了个Hi。2005年底又看到Facebook的崛起，马上联系到过去ChinaRen的经验，觉得实名制SNS需求在大学生人群的需要是非常旺盛的，于是马上立项，做了一个5Q校园网，通过发鸡腿等坚决和创新的执行，很快拿到校园SNS的半壁江山。另外一半的江山，牢牢的掌握在王兴和他的校内网的手里。

　　2006年十月假期，我在三亚长考好几天，做出不惜一切代价收购校内网的决定。 因为各种缘分，交易成功。后来人人公司得以上市，王兴重新创业做美团，两得其所。后生可畏，现在我们两人还经常一起读书，切磋，讨论各种事物。

　　2007-2010年，是和开心001，QQ旗下Qzone，同学网，朋友网，以及后来新浪微博的缠斗。 这里可圈可点的，是当时中国互联网的一个重要创新。 我一直关注互动型互联网产品里，所以我眼中的中国互联网第一个重要创新是QQ群。 它比MSN群做的早，这个产品直接把校友录灭了。 2007/08年中国互联网最重要的一个创新，是上海五分钟社交游戏公司开发的开心农场，加入了世界首创，符合中国用户需求的偷菜功能。能偷菜的开心农场，是校内网，开心001，Qzone疯狂成长的动力。当时谁把这个生产力用的好，谁获得的市场份额越大。校内用的最早（开放平台接入），开心001用的最彻底（自主研发，只有一个农场游戏），QQ用的最极致（直接把五分钟的原代码收了，保证系统稳定）。  结果是，QQ基于其巨大用户群和社交图谱，成为社交游戏最大的得益者。校内靠社交游戏也确定了校园SNS的领导地位。 如果有遗憾，就是当时偷菜游戏应该只支持一个，因为如果偷菜游戏太多，好友会分布在不同的农场游戏，偷起菜来不方便。 我们当时没有想到农场游戏竟然是这么大的一个现象级社交应用，机械相信开放平台的威力，让过多的农场游戏接入，反而不如Qzone只支持一个农场游戏那么容易形成流行和用户粘着度。 

　　公司千辛万苦于2011年上市之后，腾讯几乎同时推出微信。微信是个巨大创新，充满了移动的基因：用地址簿发展用户，这样SNS的实名制优势就没了。包括后来微信推出的抢红包，也是惊天动地的妙招，把微信支付从零推到了现在能和Alipay叫板的地步。

　　在先进生产力之前，老的生产力只能让步。 我们从2011年到2015年，做了大量尝试，因为我们本身能力问题及很多不可控外部因素，我们没能抵抗住微信的压力。我们的大学生用户时长从该用户大学毕业以后就开始逐步减少。 

　　中国的互联网用户在生活圈子剧变的时候，往往会改变自己使用的主要社交网络。比如，在2006年，一个Qzone用户从中学升大学之后，可能转投校内网。同样，在2011年毕业的大学生，可能多半会选择从人人网转到刚兴起的微信。 甚至在腾讯自己的两大社交产品QQ和微信之间，这些转移也很明显。 这两个产品都是好产品，但用户该转移的还得转移。

　　2011年到2014年及以后几年，人人公司因为支持人人网和腾讯新浪等社交巨头的酣战，烧掉了至少三亿美金的现金。 我们非常痛苦的认识到两件事情：1. 即使继续烧钱，我们还是没有 能力扭转人人网的下行趋势。 2.按这种烧钱速度，公司迟早要把所有钱烧完。 

　　我们4年前做了一个艰难的决定：人人网要开源节流，尽快打平。 同时，公司要寻找新的业务增长点，通过投资学习新的行业开始。 

　　过去四年，我们作了一些投资，国内起了个还不错的二手车业务，在海外开展了SaaS业务。现在人人网已经不是公司最大的业务了，和人人网无关的业务，这里不浪费大家时间，顺便提一下便于下面关于人人网未来讨论的展开。

　　至于人人网，不得不说，过去几年年，我们在产品上没有什么创新，甚至维护工作都很勉强。站内信功能下线，一个很常规的决定，用户反对声很大。 为了节流，我们的团队由鼎盛时期的近两千人逐步减到现在只有八十人。三年前我们看到直播的机会，为了活命（广告已经卖不出去），硬着头皮直接在人人app上推出直播，用户更是骂声一片。  每当被骂的时候，我们对自己说，人人网赶快扭亏为盈，这样这个产品至少能坚持下去，大家的青葱记忆还有足够的钱买存储和带宽来支持。

　　作为一个产品活下来，人人网就有新的机会。 

　　今天，我再看到人人网的青春回忆帖。这些帖子，每年至少有一个。大家都珍惜自己青春的回忆，人人网也何尝不怀念曾经的辉煌？

　　我们是否能回到过去？回答是不行。 我们能否做一个更好的自己？回答是有可能。 

　　如何增加这种可能性，人人网的未来是什么？这是我想和大家讨论的。 

　　首先，汇报一条好消息：经过我们过去几年的艰苦卓绝努力，人人网（指人人网社交平台，不是人人公司）终于即将扭亏为盈，时间在今年Q4或者明年Q1.   这条消息很重要，因为这表明在长期缺乏对社交产品上的投入之后，盈利之后的人人网可以毫不犹豫的把纯利投入到社交产品的研发上，做一个更好的自己。 

　　那么，我们需要非常客观的讨论，人人网怎么做更好的自己？这里有两个问题：

　　第一个问题：谁来做？

　　首先，我声明，我已经不再适合做年青人的社交产品了。人人网，我最近用的少多了，虽然直到一两年前我还几乎每天登陆。我们做社交比较牛的同事，大部分离职了。虽然我认为他们牛，但你们不觉得，我也没办法.. 

　　所以呢，谁来做？肯定不是我做。是公司内部牛人承包（可能性不大，万一做不成用户还是要骂..），还是和牛逼的外部团队，公司合作，都有可能！

　　各位客官可能会问为什么俺们现在想的这么开？这里好多原因：

　　１.　因为公司有其它冉冉升起的业务，公司价值不光靠人人网一个产品，心理没有负担。 

　　２.　人人网我们自己觉得过去做的不够好，用户更觉得我们做的不好，现在既然没有思想负担，我们完全可以放开心态，让更牛逼的人来做嘛。

　　３.　人人网是个公共平台，我们不是唯一的所有者。如果因为我们的原因，最后大家的青葱岁月没了，俺负担不起这个责任.. 

　　合作伙伴选择，他们准备怎么干，合作条件，我都准备贴在公告牌上，最后大家投票决定！我心想，这下俺以后就木有压力了.. 

　　第二个问题：怎么做？

　　这件事情是见人见智了。 我想未来几个星期，听听核心老用户，流失老用户，现在的不用人人网的学生用户（估计90％不用）但未来有可能转投过来的潜在新用户，他们觉得微信，微博，QQ，陌陌，探探，脉脉，等等，哪些地方做的不够好，人人网能切进去。　

　　我准备把这些讨论，都帖到人人上，让大家来讨论。反正我是有一两年没想过这个问题了，虽然以前基本是天天想.. 比我们牛逼的人一大把，希望你们踊跃发言。说的好没准你就来承包了..(用户投票通过的说)。这里我想说一点，从比较世俗的观点来看，产品未来发展的方向 应该不能只考虑到活跃老用户的需求，同时还要能拉新用户。没有增长的人人网，很难说是一个更好的自己是不？

　　人人网的未来，今天就写到这里，未来几个星期，在人人网上见。

　　各位客官，过去几年被你们骂的太多，板砖之类这次轻用点好伐？

　　现实是残酷的，过去是美好的，青春永远是美丽的，遗憾是应该的… 

　　这里我们关心的是，如何做最好的未来的自己…

　　人人网的明天，由你定！

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