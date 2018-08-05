388亿P2P平台温商贷宣布展期 老板连夜飞往新疆报备

新浪科技讯 8月5日中午消息，今日，P2P平台温商贷发布展期公告。公告称，自6月下旬以来，行业环境持续恶化，平台遭遇有史以来最大的流动性危机。为保障平台投资人利益，经公司高管层联合商议决定，自2018年8月5日起正式进入展期阶段。

公告称，目前，平台创始人胡其丰先生已连夜飞抵新疆，向新疆政府、监管部门及公安部门报备温商贷的展期事宜及兑付方案，并声明自始至终接受相关部门的监督，严格按照兑付方案开始执行。

温商贷承诺，将对投资人负责到底，坚持“不关停、不失联、不放弃”。公告称，在本方案执行期间，平台持续正常运营。

据温商贷官网显示，其全称为鄯善温商贷互联网金融服务有限公司，是鄯善天玖石材电子商务有限公司旗下的全资子公司，注册地为新疆吐鲁番鄯善县。平台主要为有资金需求的借款者和有闲散资金的投资者搭建石材产业链互联网金融综合服务平台。

据官网数据显示，平台注册人数1507.38万人，累计成交额为388.86亿元，当前待还笔数8119笔，借款余额62.87亿元，逾期金额0元。

温商贷平台展期兑付方案具体细则公告如下：

1．自2018年8月5日起，温商贷在保障网站正常运营的前提下，将不再新增标的，直至平台完成全部投资人展期资金的兑付工作。

2．自2018年8月5日起，用户在平台账户里的所有待收本息将暂不接受提现，自动进入展期状态；展期期间全部本金按照9.6%的年化进行计息。

3．2018年8月5日-2018年10月31日，所有本金及产生的展期利息暂不安排兑付（8月5日-10月31期间的利息同11月当月利息一起结算）；2018年11月份开始，每月30日执行兑付，平台将按比例兑付本金及展期利息，直到全部还完（各月份本金兑付比例详见下表）。

4.所有在展期内兑付的利息和本金将会直接打款到投资人绑定的银行卡中。

5.展期期间，温商贷客户咨询服务热线：0577-96088（周一至周日8:30-21:30），为了避免电话咨询排队，请各位投资人下载温商贷APP，点击首页右上角在线客服咨询。我们将第一时间为您提供咨询，感谢您的理解与配合。