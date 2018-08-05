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新华社评27家动漫音乐网站被点名:腐肉不剔 新肌难生

新华社评27家动漫音乐网站被点名:腐肉不剔 新肌难生
2018年08月05日 10:53 新华社
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　　治理网络低俗内容 多家动漫音乐网站被点名

　　记者：杨思琪 唐弢

　　近日，多家网络动漫、网络音乐网站被文化和旅游部“点名”，要求严查含有低俗内容的网络文化产品，规范网络文化市场经营秩序。

　　27家动漫、音乐网站被“点名”

　　近期，文化和旅游部开展专项查处工作，依法从重查处部分内容违规网络文化经营单位，组织开展网络动漫、网络音乐市场集中执法检查。此次被列入检查对象名单的27家网站包括：哔哩哔哩、快看漫画、动漫之家、ACFUN等。

　　针对“哔哩哔哩”“快看漫画”等动漫视频网站和漫画网站提供含有低俗内容的网络动漫产品问题，文化和旅游部部署北京市、上海市文化市场行政执法总队依法查处上海宽娱数码科技有限公司、快看世界（北京）科技有限公司的违规经营行为。文化和旅游部要求11家主要网络动漫经营单位加强内容自审，开展自查清理，下线违规网络动漫产品，目前已下线涉嫌违规动漫视频977条、漫画167部。

　　针对一些网络音乐平台提供含有问题内容的网络音乐产品，相关部门指导北京、浙江、广东等地文化市场综合执法机构依法立案调查，并将依法做出行政处罚。文化和旅游部部署18家主要网络音乐平台开展自查清理，已下线涉嫌违规网络音乐产品4664首、视频10万余条，清理歌单891个，删除违规用户评论4300余条，清理昵称、头像等违规用户信息4500余条。

　　中国人民大学新闻学院教授宋建武认为，任何制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽、色情物品（包括网络文件）的行为均属违法行为。此次文化和旅游部出手整治网络低俗文化产品的目的，正是进一步明确网络空间传播低俗、色情等相关内容的判别标准，进一步净化网络空间，维护线上秩序。

　　网络空间仍存“灰色地带”待规范

　　“身边有很多小朋友，一些低俗的歌曲、话语张口就来，不少是从短视频上学来的，可怕的是孩子们还觉得很搞笑”“短视频里一些过激的动作吸引大家盲目模仿，是很危险的”“各种网红的不法言论频出，真是不良诱导”……不少网友“吐槽”，这些网络平台上的不良内容正在严重侵蚀青少年的身心健康。

　　不少网友表示，网络上一些芜杂的视频内容，或一味追求满足公众的猎奇需求，或被用来打发时间，“含金量”不高。

　　“小视频一刷能刷几个小时，根本停不下来。”网友称，网络平台普遍缺乏时间提醒和观看限制，连成年人都难以控制自己，容易拿起手机就放不下，更何况一些青少年的判断力和自控力较差，并且还未形成正确的价值观念，很容易沉迷其中、被诱导。

　　浙江省社会学会会长杨建华认为，这些含有低俗内容的网络文化产品之所以出现，根本在于“利益”二字。对于多数网站而言，低俗内容产品往往是网络平台引入流量最直接有效的方式，通过吸引受众眼球、增加点击率，从而获取更多的广告投放，是其主要赢利模式。

　　“对于存在制作或散播低俗信息的网站，广告投放若能受到限制甚至禁止，就会动摇其立身之本。”宋建武建议，应采取相关措施，斩断低俗背后的“灰色利益链”，以杜绝低俗信息的生存空间。

　　既要“剔腐肉”更要“生新肌”

　　据介绍，有关部门将于近日组织开展集中执法检查，对27家主要网络动漫和网络音乐经营单位进行全面检查，重点检查含有淫秽色情低俗、宣扬暴力、教唆犯罪、违背社会公德等禁止内容的网络动漫、网络音乐产品。发现含有禁止内容的网络文化产品的将从快从重查处，并及时向社会公布查处结果。

　　“网络从来不是‘法外之地’，无论视频内容提供者，还是直播平台，都要依法承担相应责任。”杭州南都律师事务所律师叶世娟介绍，《中华人民共和国网络安全法》明确规定了网络服务提供者的义务，对于法律、行政法规明令禁止的信息，平台方应及时消除，否则会受到停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证等严厉处罚。

　　宋建武表示，治理网络低俗之风，必须打“持久战”，要制定一整套行之有效的网络文明规范，并形成长效机制。在内容生产、审查、传播过程中的每个环节筑牢堤防，制定细则、明确要求，减少模糊地带，杜绝“擦边球”。同时增加违规成本，对互联网平台承担社会责任提出更高要求，推动网站提高自律意识，杜绝危害青少年的不良信息的传播。

　　“腐肉不剔，新肌难生。”浙江大学人文学院教授盘剑认为，有关部门还应注重“堵疏结合”，在治理乱象的同时，更要扶持和发展一批具有教育价值和人文情怀的优质文化产品，来加强文化引导。

 
 
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