美国可随时掐断中国网络？专家：不必担忧

（原标题：美国可随时掐断中国网络？专家：不必担忧根服务器的事儿）

作者：常理

近期，“美国掌握着全球13台根服务器中的10台，可随时掐断中国网络”的消息引起社会广泛关注。事实上，我国早在10多年前，就开始搭建自己的DNS服务器，复制了根服务器中的域名和IP信息，因此根服务器对中国互联网的影响很有限。比起担忧切断根服务器的影响，我们更应该关注现实存在的网络安全问题

随着人类进入互联网时代，网络安全问题已经上升到国家战略高度。一则关于“美国掌握着全球13台根服务器中的10台，可随时掐断中国网络”的消息日前进入公众视野，引发了一些人的担忧。这一说法的真实性有多少？经济日报记者采访了业内专家。

根服务器有何作用

根服务器实际上是全球总的DNS解析器，它像一个巨型的电话簿，把全球网站的IP地址和域名都记录在内

什么是根服务器？它有什么作用？弄清这个问题之前，首先要明白两个概念，一个是IP地址，一个是域名。接入互联网的每一台电脑、每一个网站都有一个IP地址，但是IP地址是由一长串数字组成的，不便于记忆。比如，220.181.57.216是百度的IP，140.205.220.96是淘宝的IP。

而域名则好记得多，比如百度是baidu.com，淘宝是taobao.com，平时人们登录各种网站输入的也是域名。当域名被输入后，会经过域名系统（DNS）进行解析，生成为电脑能“读懂”的语言，也就是IP地址。之后，网页才会跳转到人们想去的网站，也就是说，域名的最终指向是IP地址。

“这就像我们手机里面的通讯录，IP地址就好比电话号码，域名就相当于人名。我们拨电话的时候只要找到人名就可以了，我们无需去记住每个人的电话号码具体是什么。”业内专家指出，“当用户输入域名时，DNS服务器可以对其进行解析，然后转到相应网站。DNS服务器用来且仅用来通过域名查询到IP地址，当查询到IP地址，本地计算机会通过IP地址与网站建立全新的连接，所有数据将会走这个新的连接路线。因此，从理论上说，如果DNS服务器出现问题，就表示域名解析功能无法正常运行，那么人们上网输入的域名，就不能转换成IP地址，最终导致网页无法打开”。

理解IP地址、域名和DNS服务器的作用，有助于我们理解根服务器的功能。

根服务器实际上是全球总的DNS解析器，它像一个巨型的电话簿，把全球网站的IP地址和域名都记录在内。目前，全球有13个根服务器，由12个独立机构企业运营，10个根服务器在美国。

专家表示，根服务器对互联网，尤其是对中国互联网的影响有限。大部分根服务器在美国是因为互联网起源在美国，但互联网没有中心之说，“美国是互联网的中心”这种表述是错误的。我国早在10多年前，就开始镜像根服务器，实际上就是搭建自己的DNS服务器，把根服务器中的域名和IP信息全部复制过来。现在国内的DNS服务器非常多，中国人完全不需要使用国外的服务器进行解析，国内的服务器就可以满足。

切断根服务器有何影响

中国互联网是一个能够自我管理的大区域网，即使切断了根服务器，对我国互联网经济的影响也可以忽略不计“如果美国切断根服务器，会导致我国网络瘫痪吗？”对于这个焦点问题，答案是否定的。目前，我国国内上网用户都是通过中国自己的DNS服务器进行域名解析，无需使用美国的服务器。国内的网站中，凡结尾是.cn的网址是由我国管理的。

因为信息是固定的，当我们镜像了根服务器的信息时，这就相当于我们自己也有了根服务器，就可以自己进行域名解析。另外，中国互联网是具有中国特色的互联网，我国互联网是全球互联网的一部分，同时也是一个能够自我管理的大区域网。因此，美国即使切断了根服务器，对我国互联网经济的影响也是可以忽略不计的。

极端情况下，若美国切断了根服务器，会产生什么影响呢？专家认为，受影响最大的其实是美国本土。相当于美国切断了自己的域名解析器，导致美国人在上网的时候，无法正常登录。

而对中国的影响是，如果中国人想访问美国的网站，登录将会受影响。另外，由于主根服务器被切断，镜像的服务器将无法获取更新信息，那么在切断之后新增的域名以及IP信息，将无法拷贝，导致这些新增的网站无法登录。

因此，通过切断根服务器的手段来影响中国网络是行不通的，是一种损人不利己的行为。

安全问题更值得关注

在网络安全领域，要警惕智能化、自动化网络攻击武器的出现和发展，并关注互联网全面融合带来的新的网络安全问题

业内专家认为，比起担忧切断根服务器的影响，我们更应该关注一些现实存在的网络安全问题。比如，国家的基础设施，水利、铁路、电力、核工业还有金融领域的网络安全防护问题，稍有不慎就会给国家安全带来巨大威胁。

“数字战争给人类社会带来巨大的伤害，但是却往往容易被忽视。网络技术的发展使得网络战争的手段日趋多样化。”专家表示，庞大的互联网让地球变得更小，伴其而生的网络战争已经开始摆脱概念阶段，远比我们想象的更需要警惕。

目前，我国的网络安全防护水平与美国、以色列等发达国家相比，还有较大的差距，处于“跟跑”状态。网络安全技术创新投入大、周期长、见效慢，需要国家的持续关注与支持。

专家指出，网络安全需要全方位的防护，人们常说的防火墙实际只是其中的一个方面。网络安全中的攻防是时刻存在的，没有任何一个产品能够抵挡住所有网络攻击，尚待不断发展和完善。目前，很多技术采用大数据和人工智能去阻挡，但是也存在误报的问题。因此，网络没有绝对的安全。

公安部网络安全保卫局有关负责人表示，在网络安全领域，还需要警惕智能化、自动化网络攻击武器的出现和发展，特别是要警惕基于人工智能集群化的网络攻击事件的发生，要警惕高度依赖人工智能的自动化运行的系统网络，其一旦遭受攻击可能会出现闪电式崩盘。需要加快推进制定、统筹协调人工智能安全和发展的政策，要推进在网络安全领域从信息优势转变为技术优势的进程。

该负责人表示，还要关注互联网全面融合带来的新的网络安全问题，“互联网+”推动了经济社会发展，提升了人民生活的便捷程度，但同时需要警惕无序发展可能导致对日常生活秩序的扰乱。

TCP/IP协议族是互联网发展的基石，是规范互联网分组信息交换和选路的关键协议。我国网络协议基本上是IPv4，其地址长度仅为32位。在互联网高速发展的今天，IPv4新增地址已面临枯竭，而且移动互联网和物联网及工业互联网所需IP地址数量是现有互联网地址数量的千百倍。因此，推动IPv4协议向IPv6发展，是保障我国互联网安全和持续向好发展的重要方向。

有关专家介绍，IPv6的地址长度为128b，是IPv4地址长度的4倍，可以支持更多的IP地址。除了解决IP地址短缺问题以外，IPv6还可以处理诸多IPv4无法解决的问题，比如端到端IP连接、服务质量、安全性、多播、移动性、即插即用等，也使更多设备能够接入互联网，让工业互联网和物联网成为可能。

2017年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出了IPv6的发展目标和总体要求，明确了重点任务和实施步骤，标志着互联网进入了新时代。

专家表示，发展基于IPv6的下一代互联网，不仅是互联网演进升级的必然趋势，更是助力互联网与实体经济深度融合、支撑经济高质量发展的迫切需要，对于提升国家网络空间综合竞争力、加快网络强国建设具有重要意义。