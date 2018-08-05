张旭豪股权被清退 饿了么会成为下一个淘点点吗？

作者：小玉哥哥

摘要： 对于创业几近10年的张旭豪而言，将自己辛苦打拼的公司让给曾经击败过的老对手，不能不说是一个遗憾。更令张旭豪揪心的也许在于，如今的饿了么会在王磊的掌舵下变成下一个淘点点吗？

8月2日，在被阿里全资收购4个月之后，饿了么（上海拉扎斯信息科技有限公司）更新了其股权信息。据企查查显示，饿了么原股东邓高潮、张旭豪、汪渊、康嘉等全部退出，新任股东为杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司（下简称“阿里巴巴创投公司”）。

虽然饿了么回应称张旭豪目前仍担任饿了么董事长，但是在业内人士看来董事长不过是一个没有实权的“花架子”，随着股权变更，也意味着以张旭豪为首的创始团队已经彻底出局。然而，对于已经不再年轻的饿了么，加上了阿里的帽子，未来就会好吗？

十年一梦，饿了么会成为下一个淘点点吗？

相较于大众点评创始人张涛来说，张旭豪的退出显得更加低调与凄凉。把时间拨回到3年前，2015年10月，美团和大众点评宣布合并，长达5年的O2O铁王座之争就此告一段落。而在彼时，人们在感叹“上海互联网企业难逃被收购的宿命”时，也将目光投向了饿了么，人们好奇这家同为上海互联网代表企业的命运将会走向何方。

张旭豪没有让这种疑问持续很久，很快就喊出“他们变，我们不变”，并强调饿了么“未来也将保持独立发展不变，并且会坚持做大做强”。然而数据显示，这3年走下来，饿了么却是一直向下滑坡的发展状态。

在易观发布的《2015H2中国互联网餐饮外卖市场专题研究报告》显示，2015年第四季度，饿了么、美团外卖、百度外卖分别以33.7%、33.1%和19%的市场份额排在前三位。而到了今天外卖行业的座次已经发生变化。据Trustdata刚刚发布的《2018年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》显示，2018年上半年，美团外卖、饿了么和百度外卖的交易额占比分别为59%、36%和3%，外卖市场正逐渐形成“631”格局。

市场份额被美团逐渐拉开，这也直接促成了阿里全面收购饿了么，并开始清退创始团队。目前饿了么的法人代表已由张旭豪变更为王磊。王磊为阿里巴巴集团副总裁，在阿里巴巴以95亿美金收购饿了么后，接替张旭豪出任饿了么CEO。

当然，熟悉O2O的人应该对王磊曾经的经历并不陌生。在早期，阿里曾倾力打造淘点点为O2O业务核心，王磊于2013年9月出任淘点点事业部总经理，2015年阿里剥离淘点点到一家新公司，也就是我们后来的口碑网，王磊随即被调任阿里健康CEO。

深究淘点点以及后来口碑失败的原因，有业内人士指出与阿里的基因有关，吴军博士在《浪潮之巅》中曾提出“基因决定论”，即由于公司基因的影响，当一家大公司想要转型占领新的领域，做出颠覆性创新产品的时候，往往会败得很惨。而阿里在转型O2O的过程中所面临的失败正好说明了这一点，对于阿里这样要做平台和生态的公司，难以承受O2O的线下之重。

只是对于创业几近10年的张旭豪而言，将自己辛苦打拼的公司让给曾经击败过的老对手，不能不说是一个遗憾。更令张旭豪揪心的也许在于，如今的饿了么会在王磊的掌舵下变成下一个淘点点吗？

被阿里收购的项目越活越差，饿了么慌得一比。

在被阿里收购后，饿了么将承担起各种新零售场景的配送工作，在过去的一段时间，在对外宣传上饿了么始终是与淘宝小店、盒马鲜生等捆绑在一起的，即便在刚刚公布的与星巴克合作中，官方也是宣称“星巴克接入阿里新零售”，主要包括会员系统打通，而饿了么只是承接其中的配送服务。

由此可见，饿了么之余阿里就像是整体新零售棋盘上的一颗棋子，在战略发展过程中，饿了么有必要为了整体而做出牺牲，过往被阿里收购的企业莫不如此。一方面，阿里想要利用饿了么的配送网络服务自己的新零售生态，另一方面阿里也不想投入过多资金用于饿了么业务补贴。路透社、彭博曾先后曝出饿了么正在开启新一轮20亿美元融资。对比，路透社评论称，这可能是马云胃口太大、导致“消化不良”的一个标志。

为了融资需要，饿了么将在7月至9月期间每月花费1.47亿美元（约合10亿元人民币），希望将饿了么的市场份额提升到50%，从而有希望在今年内追上美团外卖。然而饿了么大手笔重演“价格战”的计划在业内人士看来并不明智，毕竟曾经王磊掌舵的淘点点仅在2014一年也花出去50多亿，结果却令人失望。此外，目前外卖行业已经下半场，价格并不是用户最为看重的，配送体验和食品卫生才是影响其对平台选择的参考因素，这也正是饿了么所欠缺的。

当然，如果想要参考饿了么的未来，我们不妨看看这些年被阿里收购的企业究竟发展的如何。2005年8月，阿里巴巴以40%股份为代价收购雅虎中国全部资产，如今雅虎中国早已关闭；2013年底，在移动互联网浪潮初期已拥有超两亿用户的天天动听，纳入阿里巴巴旗下，更名阿里星球后，市场地位一落千丈，如今早已停止音乐播放功能；2015年11月，阿里收购优酷土豆，两年时间优酷土豆从视频行业“老大哥”变成第三，从亏损变成巨亏。那么，饿了么能够逆天改命、摆脱这种被收购后衰落的结局吗？

总结：

阿里自己说过，从来不做财务投资。意思大概是，投资并购的标的进入阿里体系后，就要为阿里的长远战略目标服务。问题是，长远目标就是让它们越活越差？对于阿里来说，饿了么只是棋子，一方面用于补足自己的新零售短板，一方面用于牵制抵御美团，而饿了么本身的长远目标似乎并没有人真正关心。真可谓：十年一梦志犹在，一朝醒来皆成空！